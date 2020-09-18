Otero aparece em pré-lista da Venezuela e pode desfalcar o Corinthians em até três partidas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians soube nesta sexta-feira que deve contar com um desfalque importante por pelo menos duas partidas em outubro. Trata-se de Romulo Otero, que foi convocado para a lista preliminar da seleção da Venezuela que vai disputar dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.Como ainda é uma pré-lista, há a necessidade de sua confirmação, mas a presença do meia é muito provável. Mesmo assim, a data para o venezuelano se apresentar na seleção de seu país é 5 de outubro, quando o grupo começa a se preparar para enfrentar a Colômbia, no dia 8, e o Paraguai, no dia 13.

Por conta da convocação, Otero deve desfalcar o Corinthians em dois compromissos pelo Brasileirão-2020, no clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, no dia 7, e contra o Ceará, fora de casa, no dia 11. No entanto, dependendo da volta da Venezuela, ele pode perder o duelo pela 16ª rodada, diante do Athletico-PR, que está previsto para o dia 14 de outubro.