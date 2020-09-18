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Otero aparece em pré-lista da Venezuela e pode desfalcar o Corinthians em até três partidas

José Peseiro, técnico da seleção venezuelana, divulgou lista preliminar de convocados para as Eliminatórias da Conmebol e meia deve ser baixa no Timão em pelo menos dois jogos...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 18:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians soube nesta sexta-feira que deve contar com um desfalque importante por pelo menos duas partidas em outubro. Trata-se de Romulo Otero, que foi convocado para a lista preliminar da seleção da Venezuela que vai disputar dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.Como ainda é uma pré-lista, há a necessidade de sua confirmação, mas a presença do meia é muito provável. Mesmo assim, a data para o venezuelano se apresentar na seleção de seu país é 5 de outubro, quando o grupo começa a se preparar para enfrentar a Colômbia, no dia 8, e o Paraguai, no dia 13.
Por conta da convocação, Otero deve desfalcar o Corinthians em dois compromissos pelo Brasileirão-2020, no clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, no dia 7, e contra o Ceará, fora de casa, no dia 11. No entanto, dependendo da volta da Venezuela, ele pode perder o duelo pela 16ª rodada, diante do Athletico-PR, que está previsto para o dia 14 de outubro.
Contratado no mês passado pelo Corinthians, Otero já é um dos principais jogadores do time, principalmente por sua qualidade nas finalizações e nas bolas paradas ter se tornado, talvez, a melhor arma da equipe nas últimas partidas. Até aqui ele já marcou um gol (diante do Bahia) e deu uma assistência para Danilo Avelar marcar o tento da vitória sobre o Goiás, fora de casa.

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