Oscilante, Corinthians segue sem conseguir uma sequência de vitórias

Sai técnico, entra técnico e os problemas do Corinthians para conseguir uma sequência de vitórias continuam. Diante do América-MG, na última quarta-feira, o time novamente falhou na missão empatando em 1 a 1 e não repetiu o resultado conquistado no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Essa sina permanece desde o Paulistão, quando o clube faturou sua, até aqui, única série de triunfos consecutivos em 2020.A última e única sequência de vitórias do clube nesta temporada aconteceu entre os dias 22 de julho e 2 de agosto, ou seja, há mais de três meses. No período, foram quatro triunfos pelo estadual: Palmeiras e Oeste, pela fase de grupos, Red Bull Bragantino, pelas quartas de final, e Mirassol, pela semifinal. De lá para cá, toda vitória foi acompanhada de uma derrota ou de um empate.

O Corinthians teve seis oportunidades para estabelecer uma nova sequência, mas falhou nas seis: contra Fortaleza, Botafogo, Sport, Flamengo e contra o próprio América-MG, tanto na ida quanto na volta da oitavas de final da Copa do Brasil, sendo uma derrota e um empate, resultados que eliminaram o Alvinegro do torneio. Para passar de fase, era necessário quebrar esse jejum.Tudo isso é fruto da oscilação crônica da equipe em 2020, que começou com Tiago Nunes, continuou com Dyego Coelho e tem dado sinais de repetição com Mancini. Até aqui, o novo treinador tem três vitórias, sendo que cada uma delas foi seguida por uma derrota ou por um empate, ou seja, os altos e baixos do time ainda precisam ser corrigidos para ficar tranquilo no Brasileirão.

- O estágio atual é de uma oscilação, que me preocupa, mas eu sei que com o passar do tempo a gente vai diminuindo jogo a jogo, o Corinthians já mostrou muita evolução em algumas coisas, e em outras não, e nós vamos ter que trabalhar. Diante do Internacional fez um grande jogo, venceu uma partida difícil diante do líder, e hoje (quarta-feira) teve dificuldades em boa parte do jogo. Então é essa oscilação que nós queremos tirar - analisou Mancini em entrevista coletiva após a partida diante do América-MG.

O Timão terá outra chance de iniciar uma sequência neste sábado, quando vai até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, às 21h, pela 20ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, com 24 pontos, cinco à frente do primeiro clube na zona de rebaixamento.