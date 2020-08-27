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Óscar Rodríguez está muito perto de assinar com o Sevilla, diz rádio

Segundo a 'Onda Cero', meio-campista espanhol, de 22 anos, deve assinar com o atual campeão da Liga Europa. O valor de mercado do atleta é de 15 milhões de euros...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 15:44
Crédito: AFP
De acordo com informações da rádio 'Onda Cero', Óscar Rodríguez está muito perto de assinar com o Sevilla. O jogador, que pertence ao Real Madrid, e estava emprestado ao Leganés, deve fechar com o atual campeão da Liga Europa para a próxima temporada.
Ainda segundo a publicação, o Real Madrid espera obter cerca de 20 milhões de euros por alguns nomes da sua base, mas pode estar disposto a aceitar um valor inferior por 50% do jovem meio-campista, de 22 anos. Ele teve passagens pelo Real Castilla, e seu valor de mercado gira em torno de 15 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'.
Na última temporada, com a camisa do rebaixado Leganés, o atleta disputou 32 partidas e marcou 9 gols, tanto no Campeonato Espanhol, como na Copa do Rei. Ele foi um dos poucos destaques da equipe da região metropolitana de Madri.

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