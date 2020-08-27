Óscar Rodríguez está muito perto de assinar com o Sevilla, diz rádio

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De acordo com informações da rádio 'Onda Cero', Óscar Rodríguez está muito perto de assinar com o Sevilla. O jogador, que pertence ao Real Madrid, e estava emprestado ao Leganés, deve fechar com o atual campeão da Liga Europa para a próxima temporada.

Ainda segundo a publicação, o Real Madrid espera obter cerca de 20 milhões de euros por alguns nomes da sua base, mas pode estar disposto a aceitar um valor inferior por 50% do jovem meio-campista, de 22 anos. Ele teve passagens pelo Real Castilla, e seu valor de mercado gira em torno de 15 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'.