Oscar confessa que recebeu convite de Vítor Pereira para jogar no Corinthians

Formado nas categorias de base do São Paulo, o meia Oscar, que defende o Shanghai SIPG, da China, revelou ter recebido um convite do novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, para jogar no Timão.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

O meia brasileiro e o técnico português estiveram juntos no clube chinês por três anos, e em entrevista ao "ge", o atleta contou que após o anúncio da chegada do profissional de 53 anos ao Brasil, Vítor fez um pedido especial para ele.

- Eu escrevi 'Vai, Corinthians' e mandei mensagem para ele (Vitor Pereira) dando boa sorte. Ele falou 'obrigado, amigo. Vem pra cá, vem pro Corinthians agora' e eu falei 'não, quem sabe mais pra frente - disse o meia que conquistou o Campeonato Chinês e a Supercopa da China em 2019 com Vítor Pereira.

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O brasileiro ainda contou um pouco sobre o estilo de Vítor, e disse que o português não prioriza os medalhões, e escala de acordo com as características do adversário.

- Ele não vê nome, não vê nada, ele quer é ganhar o jogo. Lógico que ele respeita bastante os jogadores, principalmente as estrelas e os mais rodados, escuta bastante. Mas ele gosta de ganhar jogo, e vai colocar os melhores que ele tiver para ganhar o jogo, independente de nome – contou Oscar.

O Corinthians ainda não divulgou a programação da semana, nem quando será a coletiva de apresentação de Vítor Pereira. Mas o português de 53 anos comandará as atividades da semana e já estará à beira do gramado contra o São Paulo, no sábado (5), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.