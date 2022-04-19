Osasuna x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid viaja para encarar o Osasuna nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela La Liga. Após a grande vitória sobre o Sevilla e a derrota do Barcelona diante do Cádiz, o clube merengue se aproximou da conquista do Campeonato Espanhol e busca erguer o troféu com antecedência.SEM SALTO ALTO- A conta que fazemos é simples. Não preciso ser um matemático, porque não sou, mas gosto mais da história. Quero somar de três em três pontos e tentar vencer o Osasuna. Temos uma oportunidade para nos aproximarmos da La Liga. Estamos próximos, mas vamos jogar em um local difícil - disse Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid.