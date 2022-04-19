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Osasuna x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Clube merengue pode abrir vantagem para o Barcelona em busca do título antecipado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 10:02

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 10:02

O Real Madrid viaja para encarar o Osasuna nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela La Liga. Após a grande vitória sobre o Sevilla e a derrota do Barcelona diante do Cádiz, o clube merengue se aproximou da conquista do Campeonato Espanhol e busca erguer o troféu com antecedência.SEM SALTO ALTO- A conta que fazemos é simples. Não preciso ser um matemático, porque não sou, mas gosto mais da história. Quero somar de três em três pontos e tentar vencer o Osasuna. Temos uma oportunidade para nos aproximarmos da La Liga. Estamos próximos, mas vamos jogar em um local difícil - disse Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid.
> Veja a tabela da La Liga
DESFALQUE E AUSÊNCIAO treinador italiano não poderá contar com a presença de Casemiro, que sentiu dores musculares no treino desta terça-feira. Além disso, Ancelotti confirmou que Modric não irá iniciar a partida como titular e será poupado visando o confronto diante do Manchester City.
FICHA TÉCNICA:Osasuna x Real Madrid
Data e horário: 20/4/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Reyno de Navarra, em Osasuna (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Vidal, Hernández, García e Ángel; Moncayola, Brasanac, Torro e Sánchez; Ávila e Budimir
Desfalques: Juan Cruz e Jesus Areso (machucados)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vázquez, Alaba, Militão e Carvajal; Kroos, Camavinga e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Casemiro, Eden Hazard, Marcelo, Ferland Mendy e Dani Ceballos (machucados)
Crédito: RealMadridbuscaseaproxmardotítulodaLaLiga(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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