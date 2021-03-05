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Osasuna x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Após remontada em cima do Sevilla, na Copa do Rei, Barcelona viaja para enfrentar o Osasuna na La Liga, neste domingo, às 14h (horário de Brasília)...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 15:41
Crédito: LUIS GENE / AFP
Após a remontada histórica diante do Sevilla, pela Copa do Rei, - Barcelona perdeu o jogo de ida por 2 x 0, no entanto, reverteu o placar para 3 x 0 na volta - o time de Messi volta a atuar na La Liga. O adversário da vez é o Osasuna, fora de casa, em partida válida pela 26ª rodada.
> Ainda dá para sonhar com o título? Confira como o Barça está na tabela da La LigaA equipe do técnico Ronald Koeman precisa da vitória para continuar na briga pelo título. Atualmente com 53 pontos, está na terceira colocação atrás apenas de Real Madrid - que tem a mesma pontuação, porém, um saldo melhor - e o líder Atlético de Madrid, com 58 pontos e um jogo a menos.
Entretanto, para a partida deste domingo, o Barcelona soma desfalques importantes: Piqué sequer foi relacionado, por conta de estiramento no ligamento lateral do joelho direito, já o também zagueiro Araújo segue fora por problema no tornozelo esquerdo. Por outro lado, embora não tenha treinado com o grupo, Dembélé deve ir para a partida mesmo com dores na panturrilha.
o Osasuna, por sua vez, está no meio de tabela e não almeja nenhuma competição europeia. Com 28 pontos na 12ª posição, uma vitória poderia ampliar nove pontos da zona do rebaixamento, o que deixaria o time em uma situação confortável. A sequência de três vitórias nas últimas cinco partidas é animadora.
FICHA TÉCNICA
Osasuna x BarcelonaData e horário: 07/03/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Reyno de Navarra (Pamplona, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​Osasuna (treinador: Jagoba Arrasate)​Herrera; Nacho Vidal, Hernández, David García, Juan Cruz; Roberto Torres, Oier, Lucas Torró, Rúben García; Budimir e Calleri;​Desfalques: nenhum
Barcelona (treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Óscar Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Frank de Jong, Pedri; Dembélé, Braithwhite e Lionel Messi;
Desfalques: Piqué e Araújo (lesionados)

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