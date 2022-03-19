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'Os torcedores do Vasco são famosos desde que eu era pequeno', diz Juan Arciniegas, da 777 Partners

O colombiano agradeceu pela recepção e disse que o Cruz-Maltino terá o investimento que merece. Ele ficou impressionado com a festa da torcida no treino, em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 17:47

Publicado em 19 de Março de 2022 às 17:47

Com a presença dos sócios da 777 Partners, a torcida do Vasco deu um verdadeiro show e foi a protagonista do último treino antes da semifinal do Campeonato Carioca. Os torcedores entoaram cânticos e deram força ao Cruz-Maltino, que precisa vencer por dois gols de diferença o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã.Em meio à festa, o colombiano Juan Arciniegas, um dos sócios da 777 Partners, respondeu algumas perguntas em entrevista à VascoTV. O empresário se mostrou animado com tudo que viu e com a recepção que teve desde que chegou ao Rio de Janeiro, na última quinta-feira.
- Incrível. Esse não é um treino normal. É um ambiente de outro mundo. Nunca vi algo assim. Quero que a torcida vá ao jogo amanhã porque vamos ganhar. É incrível a maneira como fomos recebidos e estamos muito agradecidos - disse o colombiano Juan Arciniegas.
+ Veja algumas das melhores imagens do treino aberto do Vasco antes da semifinal do Carioca, contra o Flamengo
Torcedor do Independiente de Santa Fé, Arciniegas disse ser fã de futebol desde pequeno e conhecer bem a torcida do Vasco. Ele também ressaltou a declaração de Joshua Wander, de que este será o último clássico em que o Gigante da Colina terá um "desvantagem financeira" perante o rival.
- Os torcedores do Vasco são famosos desde que eu era pequeno. Os mais apaixonados, com muito barulho, sempre. E agora ver pessoalmente é uma maravilha - revelou, e acrescentou:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Sim. Essa é nossa intenção (trazer recursos para o Vasco e equilibrar diferenças financeiras para o rival)... O Vasco precisa competir com justiça e o investimento que os torcedores merecem - explicou o representante da 777 Partners.
Crédito: JuanArciniegascitouqueoVascoterámaisinvestimentoeexaltouafestadatorcida(Reprodução/VascoTV

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