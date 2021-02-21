Os números de Gabigol e Thiago Galhardo, artilheiros e candidatos a heróis de Flamengo e Internacional

Crédito: Arte LANCE!

Com o título nacional em jogo, Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. Em duelo que pode ser definido nos detalhes, parte dos holofotes está voltada para os atacantes Gabriel Barbosa e Thiago Galhardo, artilheiros dos times nesta edição do campeonato e candidatos a heróis do confronto. Os números - confira mais abaixo - comprovam a importância dos atletas. São, por exemplo, os jogadores que mais participam dos gols do Fla e Inter, respectivamente.

Na artilharia do Brasileirão com 17 gols, assim como Claudinho, Luciano e Marinho, Thiago Galhardo ainda tem cinco passes para gols, participando diretamente de 22 dos 60 gols do Colorado. Gabi, por sua vez, marcou 13 gols - mesma marca de Pedro, Vina, Cano e Diego Souza -, além de ter dado duas assistências. Assim, o atacante contribuiu em 15 dos 65 gols do Rubro-Negro.> Confira a classificação completa e simule as rodadas finais do Brasileirão!COMO FORAM OS GOLS DE GABI E THIAGO GALHARDO?

Jogador do Flamengo que mais chuta em média (3 finalizações por partida), Gabriel Barbosa marca um gol a cada 126 em campo neste Brasileirão. Os seus 13 gols foram com a perna esquerda, sendo 12 de dentro da área e um de fora.

O camisa 9 rubro-negro ainda conta com um aproveitamento perfeito nas cobranças de pênaltis no torneio: foram seis oportunidades e seis convertidos.

O repertório de Thiago Galhardo no Campeonato Brasileiro é mais diverso. Os 17 gols foram de dentro da área, mas cinco marcados de cabeça, dois com a perna esquerda e 10 com a perna direita. O atacante do Colorado cobrou sete pênaltis ao todo e converteu seis, um aproveitamento de 86% nas penalidades.RUBRO-NEGRO É TITULAR; COLORADO DEVE INICIAR NO BANCO

Apesar de serem os artilheiros de Flamengo e Internacional, Gabigol e Thiago Galhardo vivem momentos distintos nas equipes. O rubro-negro é titular absoluto e, apesar ser sistematicamente substituído por Rogério Ceni antes do fim, marcou um gol em cada uma das últimas cinco rodadas do Brasileirão.

Thiago Galhardo, por sua vez, já não foi titular na última rodada, contra o Vasco, e deve iniciar a partida deste domingo novamente entre os reservas. Contudo, o camisa 17 marcou dois dos cinco gols feitos pelo Colorado nas últimas três rodadas. Abel Braga deve optar por Yuri Alberto como titular.Os números de Gabriel Barbosa e Thiago Galhardo no Brasileiro (via SofaScore):

Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo:

23 partidas (20 como titular)13 gols (12 dentro da área)6 pênaltis cobrados e 6 convertidos2 assistências para gols

19 grandes chances perdidas2.7 finalizações por jogo

Thiago Galhardo, atacante do Internacional:

27 partidas (20 como titular)17 gols (17 dentro da área)7 pênaltis cobrados e 6 convertidos5 assistências para gols