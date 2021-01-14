´'Os jogadores que estão aqui são heróis. As pessoas não sabem 10% do que está acontecendo', diz Rafael Sobis sobre a crise no Cruzeiro

O atacante Raafael Sobis tem sido um dos poucos destaques do Cruzeiro nesta Série B. E, mesmo não tendo chegado ao time desde o início da competição, já deu para sentir que os problemas internos do clube são grandes e tem afetado a todos. Após a derrota por 1 a 0 para o Oeste, Sobis falou, sem detalhar as situações, sobre o momento complicado dos bastidores. -É difícil de explicar. Se fosse por merecimento, a gente tinha que ter vencido. A fase é ruim no contexto geral. A gente ataca, bola na trave, o goleiro defende, o outro time faz o gol e a gente não consegue reverter. O momento é difícil, os jogadores que estão aqui são heróis. Muita coisa acontecendo, muito difícil, muito difícil mesmo. As pessoas não sabem 10% das coisas que estão acontecendo. Vamos seguir lutando e honrando nossa camisa e fazer o melhor pelo Cruzeiro até o fim- disse Sobis à TV Globo. O atacante foi questionado se queria falar sobre os outros 90% dos problemas, mas ele se esquivou e preferiu deixar para outro momento. -Vou segurar. Na hora certa vocês vão saber. Como perdemos hoje, não é o momento de fazer mais polêmico. É assimilar a responsabilidade, assimilar que não tivemos qualidade para vencer. Na hora certa, vocês vão saber de tudo- completou.