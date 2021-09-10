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'Os empresários precisam trabalhar para vocês e não vocês para eles', diz Luxemburgo aos jovens do Cruzeiro

O treinador ministrou palestra para os jogadores e comissões técnicas dos times inferiores da Raposa falando que não importa a idade, se for bom, terá chances no profissional...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 18:36
Crédito: Em dia de professor, Luxa falou aos garotos do Cruzeiro que ainda estão em busca do seu lugar no futebol-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
Os jogadores das categorias de base do Cruzeiro tiveram contato com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que falou aos jovens e também com as comissões técnicas. Em um momento de incentivo para quem ainda está nos times inferiores da Raposa, Luxemburgo mencionou que sempre busca dar oportunidades a quem vem da base, independentemente da idade, citando os exemplos de Matheus Pereira, Adriano e Thiago, todos com chances de atuar sob o seu comando. -Se o garoto tiver 16 anos e eu enxergar potencial, ele vai subir e vai jogar. Não tenho medo de lançar atletas, fiz isso durante toda a minha carreira. Uma coisa que vocês precisam entender é que os empresários precisam trabalhar para vocês e não vocês para eles. Vocês precisam decidir o que querem da carreira e não eles. Podem ter certeza que, da minha parte, não olho a idade do atleta - disse o treinador. Alguns atletas do sub-20 tem sido utilizados pelo treinador nas atividades do time profissional. casos do zagueiro Matheus Vieira, o lateral/volante Riquelmy, o meia Daniel Junior e o atacante Victor Leque. - Se você não for um vencedor, não vai para lugar nenhum. Só estou aqui porque sou vencedor. Você tem que ter história, mostrar que ganhou. É preciso ter humildade, mas também com personalidade. Porque se você for apenas humilde, eles pisam na sua cabeça. Por isso é preciso ter personalidade- concluiu.

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