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Os desafios que o Botafogo precisa superar na semifinal contra o Flu

As duas partidas do Alvinegro no retorno do Campeonato Carioca deixaram em evidência algumas dificuldades que a equipe vai precisar lidar na partida decisiva com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 10:00

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 10:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo fez o esperado e garantiu a classificação para as semifinais da Taça Rio nos dois jogos do retorno do Campeonato Carioca pós-pandemia. A vitória, por 6 a 2, sobre a Cabofriense e o empate sem gols com a Portuguesa também deixaram em evidência algumas dificuldades que a equipe comandada por Paulo Autuori precisa superar na briga por um lugar na decisão do segundo turno, contra o Fluminense. Entre os principais desafios estão as dificuldades nas laterais e a necessidade de melhorar a dinâmica de distribuição de jogadas.
Encontrar nomes para as laterais é uma questão que se arrasta desde antes da paralisação. Na direita, Fernando e Barrandeguy são as opções. Na partida contra Portuguesa, em que o Botafogo teve dificuldades de infiltrar pelo meio e precisou recorrer às jogadas pelos lados, Fernando não correspondeu e o cenário não mudou com a entrada do uruguaio. Os dois também tiveram falhas defensivas, mas continuam a ser os nomes para o setor, enquanto o titular Marcinho se recupera de cirurgia no joelho.
Na lateral esquerda, o panorama é semelhante com Danilo Barcelos e Guilherme Santos que se alternam como titulares ainda sem convencer.

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