Os desafios que o Botafogo precisa superar na semifinal contra o Flu

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo fez o esperado e garantiu a classificação para as semifinais da Taça Rio nos dois jogos do retorno do Campeonato Carioca pós-pandemia. A vitória, por 6 a 2, sobre a Cabofriense e o empate sem gols com a Portuguesa também deixaram em evidência algumas dificuldades que a equipe comandada por Paulo Autuori precisa superar na briga por um lugar na decisão do segundo turno, contra o Fluminense. Entre os principais desafios estão as dificuldades nas laterais e a necessidade de melhorar a dinâmica de distribuição de jogadas.

Encontrar nomes para as laterais é uma questão que se arrasta desde antes da paralisação. Na direita, Fernando e Barrandeguy são as opções. Na partida contra Portuguesa, em que o Botafogo teve dificuldades de infiltrar pelo meio e precisou recorrer às jogadas pelos lados, Fernando não correspondeu e o cenário não mudou com a entrada do uruguaio. Os dois também tiveram falhas defensivas, mas continuam a ser os nomes para o setor, enquanto o titular Marcinho se recupera de cirurgia no joelho.