Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Os 100 anos do emblema maior do que é ser Vasco: Barbosa, presente!

Confira crônica sobre o goleiro mais importante da história do Cruz-Maltino. Taxado de vilão por uma suposta falha em 1950, ele sofreu ao longo da vida, mas é amado na Colina...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 00:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 00:00
Crédito: Barbosa dizia ter vivido uma 'prisão perpétua', tamanha a vilania que lhe foi imposta (Arte Lance!
Se existe a essência do que é ser torcedor de um clube, nenhum jogador simboliza mais isso do que Moacyr Barbosa. O inadjetivável Barbosa. Taxado injustamente como vilão nacional, mas um dos maiores heróis do Vasco. O goleiro que faria cem anos neste sábado é a exclamação personificada do que é o Cruz-Maltino.O primeiro grande goleiro do Brasil. Para muitos, o maior goleiro da história do Brasil. Impressionante e revolucionário, mas de legado ocultado como é - infelizmente - comum para quem brilha como a noite. E como Barbosa brilhou. Que bom que as gerações mais novas estão podendo conhecê-lo.
Barbosa é desses heróis de sangue retinto e pisado, dessas histórias que a História não conta - salve Mangueira! Desses que precisou viver com os injustos ódio e tristeza de todo um país. Imagine a dor deste homem. Imagine a vida deste homem. Imagine as dores deste herói.
Havia quase 10% da população da cidade do Rio, então capital do país, no Maracanã, naquele dia do Maracanazo. O palco que viu Barbosa ser grande quis torná-lo pequeno. Impossível, afinal o goleiro representava o Vasco. Ele simboliza o Vasco.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Simboliza a luta por igualdade que cerra o punho de quem sente o clube. Simboliza a dificuldade de quem foi colocado à margem, como à margem nasceu o clube, distante da Zona Sul. Ilustra a luta de um povo como o da Barreira, que conta com a Cruz de Malta para melhorar condições sociais básicas individuais e coletivas.
Barbosa é um vencedor que penou para não morrer como perdedor. Como pode? Barbosa é a resistência, diz um amigo deste que vos escreve. A quem é de analogia, pense que as lutas sociais não se dão solitárias. Nunca. Veja só: num dia, o Vasco, num país tão homofóbico, homenageou o Dia Nacional do Orgulho Gay; no dia seguinte, neste país racista, lembrou Odvan, preto de lugar no coração de gerações e gerações de vascaínos; este sábado é o dia de Barbosa. Um dos maiores nomes da história do Vasco.
Repare que esta crônica se deu, nas linhas acima, no tempo presente. Lendas não morrem. Barbosa está aí. Presente!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados