Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Orlando Rollo vota por reprovação de contas de 2020 do Santos, mas contesta relatório
futebol

Orlando Rollo vota por reprovação de contas de 2020 do Santos, mas contesta relatório

Rollo foi o presidente do Santos por três meses na temporada passada, mas afirmou em nota que o "estrago" estava feito quando assumiu e contestou o relatório do CF...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:15
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir na noite desta segunda-feira para votar o relatório do Conselho Fiscal sobre as contas do clube em 2020. O parecer do CF pede a reprovação das contas devido ao déficit de R$ 119 milhões e alguns outros fatores, como o não pagamento de R$ 46 milhões de impostos.Em 2020, o Peixe foi comandado até setembro por José Carlos Peres, que sofreu o o impeachment. Em outubro, o então vice, Orlando Rollo, assumiu a gestão do clube e ficou no cargo até o final do ano.
Eleito conselheiro pela chapa de Andres Rueda, Orlando Rollo vai votar pela reprovação das contas. No entanto, em nota oficial, o ex-dirigente contestou pontos do parecer do Conselho Fiscal, apontou interferência política e prometeu se defender nos foros adequados.Confira a nota oficial de Orlando Rollo
Quando assumimos a gestão em 29 de setembro de 2020, as contas relativas ao exercício em vigência já estavam virtualmente reprovadas. O orçamento já estava comprometido gravemente antes mesmo do fechamento do 3º trimestre.
Portanto, tecnicamente, somos favoráveis a reprovação das contas do exercício fiscal de 2020.
Impossível salvar em apenas um trimestre as contas de um ano inteiro gerido sob a égide de uma gestão temerária de um Presidente que inclusive foi cassado. Em nosso período, a prioridade foi administrar o fluxo de caixa, priorizando despesas urgentes, acordos emergenciais e os gastos com o futebol, procurando preparar o Clube em seus processos e até mesmo melhorar a estrutura operacional que estavam seriamente afetados, além de trazer receitas através de novos patrocinadores e ações pontuais de marketing com a participação direta do torcedor.
Porém, com as nossas realizações conseguimos nesse exíguo tempo resgatar a confiança de nossos atletas e funcionários, alcançando uma histórica final de Libertadores da América, obtendo um excelente resultado esportivo considerando a forma que encontramos o Clube.
Sobre os nossos atos de gestão em específico, as informações que constam do relatório do Conselho Fiscal estão incompletas, desconexas e desacompanhadas de contexto plausível. Estudos e pareceres técnicos, assim como decisões judiciais que embasaram resoluções administrativas não foram consideradas.
Não foi permitido o contraditório, considerando que houve um acusador formal (totalmente alheio ao curso normal do processo) fato este que consta do próprio parecer. Essa é apenas uma das irregularidades que apontamos no relatório do Conselho Fiscal que foi apresentado fora de prazo estatutário e de forma politizada, diferentemente do relatório da auditoria independente, totalmente isento e técnico, que não apontou nenhuma irregularidade em nosso período de gestão.
Nos manifestaremos no foro adequado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária
O ambiente de compras online é cada vez mais relevante para atender às expectativas dos clientes (Imagem: ADragan | Shutterstock)
De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES
Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados