Orlando Ribeiro deixa o comando da equipe sub-17 do Palmeiras

O Palmeiras terá uma troca no comando de sua equipe sub-17, uma vez que Orlando Ribeiro deixou o comando do time após apenas sete meses na função. O profissional anunciou sua saída na noite do último domingo por meio de suas redes sociais. Ele deixa o clube com um título e um vice-campeonato e vai dirigir o sub-20 do Santos nesta temporada a partir desta semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Após 11 anos nas categorias de base do São Paulo, Orlando encarou o desafio de trabalhar no Verdão desde julho de 2021. Desde então, fez 34 jogos, sendo 27 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas. Aproveitamento de 82,3%. Foram 124 gols marcados (3,64 gol/jogo) e 38 sofridos (1,11 gol/jogo).

Nesse período, venceu a FAM Cup de forma inédita e invicta, com cinco vitórias em cinco jogos, 13 gols marcados e dois sofridos, saldo positivo de 11 gols. Foi a segunda vez que ele conquistou esse título, já tinha vencido pelo São Paulo na primeira edição. Além disso, foram vice-campeões do Paulista sub-17 e obtiveram o terceiro lugar da Copa do Brasil sub-17.Orlando também é o técnico das duas maiores goleadas da história do Allianz Parque: Palmeiras 10 x 0 Confiança (Oitavas da Copa do Brasil sub-17) e Palmeiras 9 x 0 Desportiva Paraense (Primeira fase da Copa do Brasil sub-17).

Confira o texto de despedida publicado por Orlando Ribeiro:

"Com muita gratidão e respeito que me despeço da S.E. Palmeiras. Uma curta passagem, mas que representou muito para minha carreira profissional pelos aprendizados e conquistas que tive. Procurei dar o meu melhor pelo desenvolvimento de todos os atletas e visando sempre a formação, pelo forte projeto que o clube estrutura na base nos últimos anos. Fico feliz que o ciclo tenha se encerrado com o título da FAM Cup, que foi o primeiro do clube na competição.

Obrigado S.E. Palmeiras por abrir as portas para mim e ter dado a oportunidade de trabalhar em um clube tao sério. Um obrigado a todos os profissionais que estiveram comigo nos últimos 7 meses".