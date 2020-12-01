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Orlando City anuncia compra de Antônio Carlos, ex-Palmeiras

Zagueiro, que tinha vínculo com o Verdão até 2023, assinou com a equipe estadunidense em definitivo por três temporadas, podendo renovar por mais uma
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 15:52

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:52

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Orlando City anunciou, nesta terça-feira (01), a contratação, em definitivo, do zagueiro Antônio Carlos, que pertencia ao Palmeiras. O atleta assinou com a equipe da MLS por três anos, podendo renovar por mais uma temporada. Os valores da negociação não foram divulgados.
O defensor chegou à equipe estadunidense no início de 2020, com contrato de empréstimo válido até o final do ano. Devido às boas atuações do atleta, o Orlando sinalizou ao Verdão, no mês de agosto, que pretendia realizar a compra dos direitos econômicos do jogador, fato que se concretizou neste início de dezembro. >> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO
Antônio Carlos chegou ao Palmeiras em 2017, por empréstimo, e, após bons jogos, o Alviverde optou pela compra de 50% dos direitos econômicos do jogador até junho de 2023. No total, o zagueiro entrou em campo pelo maior campeão nacional em 48 oportunidades, marcando dois gols.

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