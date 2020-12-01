Orlando City anuncia compra de Antônio Carlos, ex-Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Orlando City anunciou, nesta terça-feira (01), a contratação, em definitivo, do zagueiro Antônio Carlos, que pertencia ao Palmeiras. O atleta assinou com a equipe da MLS por três anos, podendo renovar por mais uma temporada. Os valores da negociação não foram divulgados.

O defensor chegou à equipe estadunidense no início de 2020, com contrato de empréstimo válido até o final do ano. Devido às boas atuações do atleta, o Orlando sinalizou ao Verdão, no mês de agosto, que pretendia realizar a compra dos direitos econômicos do jogador, fato que se concretizou neste início de dezembro. >> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO