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'Orgulho de não ser como vocês': mosaico da torcida do Fluminense está pronto para a final do Carioca

Com frase provocativa contra o Flamengo, torcida tricolor já preparou seu mosaico para a  partida decisiva que será neste sábado, às 21h05, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 18:35

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:35

Crédito: Reprodução / Twitter Força Flu
Após o empate quente em 1 a 1 no primeiro duelo, e uma semana conturbada nos bastidores, a torcida do Fluminense já preparou o mosaico no Maracanã para a grande decisão do Campeonato Carioca. Se no jogo de ida os tricolores provocaram os rubro-negros com imagens do Casal 20 e da patrocinadora Ame o Rio, para a finalíssima, a frase escolhida foi 'Orgulho de não ser como vocês!'
> Veja que horas será a decisão do CariocaVale lembrar que a provocação feita pelo Flu, está localizada no Setor Sul do Maracanã, que era tradicionalmente ocupado pelos torcedores em tempos de pré-pandemia.
+ GALERIA: Quem leva? Flamengo e Fluminense se reencontram em decisão do Carioca; relembre Fla-Flus históricos
Além disso, a frase faz referência ao episódio marcante desta semana, cujo qual o Flamengo junto a Ferj queria levar a decisão para Brasília, com o objetivo de ter público, embora os números de contágio da doença sigam altos. A frase escolhida, inclusive, virou campanha nas redes sociais, com a #OrgulhoDeNãoSerComoVocês.
As ações são feitas por torcidas organizadas e movimentos de tricolores desde a volta do futebol em meio à pandemia da Covid-19. Tal ato é algo habitual em jogos do Fluminense, como no duelo contra o Santa Fe, pela quarta rodada da Libertadores.

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