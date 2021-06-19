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Organizadas do Corinthians se reúnem para protestar contra atual situação do clube

Maiores torcidas do Timão protestaram neste sábado, em frente ao Parque São Jorge, para cobrar jogadores, diretoria e oposição em busca de melhores dias para o clube...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 13:23

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 13:23

Crédito: Montagem/Reprodução/Twitter
Após convocarem seus membros no início desta semana, as maiores torcidas organizadas do Corinthians se reuniram em frente ao Parque São Jorge, na manhã deste sábado, para protestar em conjunto contra atual péssima fase do clube. Jogadores, diretoria e oposição foram alvos da manifestação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Faixas com dizeres provocativos e até caixões com as fotos dos últimos presidentes corintianos marcaram a identidade visual do protesto, que juntou uma quantidade considerável de torcedores na porta da sede do clube. Essa união é fruto do "Movimento Salve o Corinthians: criado por operários, roubado por empresários" fundado pelas organizadas do Timão.
Entre os cânticos entoados pelo grupo, um que se destacou foi "Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa", em uma cobrança aos jogadores do atual elenco alvinegro, que vive má fase nesta temporada.Os dirigentes do clube não ficaram fora do protesto e uma das palavras de ordem das torcidas foi "Fora todo mundo! Diretoria omissa, elenco vagabundo". A manifestação também apontou para a oposição, que segundo os torcedores não estão exercendo seu papel na política corintiana nesses últimos anos.
As "armas" da torcida também apontaram para o ex-presidente Andrés Sanchez, que é alvo interno de um pedido de punição por conta das consequências de sua última gestão. Por isso, as organizadas entoaram "Rato não tem vez, alô, Conselho, expulsa o Andrés". Dependendo da sanção interna aplicada pelo órgão, o cartola poderia ficar inelegível por dez anos.
Duilio Monteiro Alves, que assumiu o clube no início deste ano, não fugiu das cobranças da torcida presente no local. O grupo entoou o seguinte cântico: Alô, "Duilio, vai se f****, arruma essa cagada, ou eu vou pegar você”. Houve promessa, inclusive, de retaliação pesada em caso de rebaixamento no Brasileiro "Desacredita não, se o Coringão cair, é chacina no Timão", segundo relato divulgado pelo portal "Meu Timão", que estava acompanhando no local.
Nem Duilio, nem membros da diretoria de futebol estavam no Parque São Jorge no momento do protesto. A delegação se prepara para viajar para Salvador, onde o time enfrenta o Bahia, neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Corinthians ocupa a 10ª posição.

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