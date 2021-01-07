Organizada 'retira' imagem de Túlio Lustosa do Muro dos Ídolos do Botafogo

A má fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro manchou a imagem do gerente de futebol Túlio Lustosa perante a torcida. Integrantes de uma organizada do clube vandalizaram o Muro dos Ídolos, localizado em frente à sede de General Severiano e apagaram a imagem dele como jogador.A figura de Túlio "Guerreiro", que em campo teve duas passagens pelo Alvinegro, amanheceu totalmente pichada de preto. Além disto, havia a inscrição "Lixo", em um forte protesto em relação à conduta dele agora como gerente de futebol.