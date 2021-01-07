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Organizada 'retira' imagem de Túlio Lustosa do Muro dos Ídolos do Botafogo

Muro, localizado em frente à sede do Alvinegro, em General Severiano, amanhece vandalizado. Figura do gerente de futebol aparece pintada de preto e com a palavra 'Lixo'...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 10:48

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:48

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A má fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro manchou a imagem do gerente de futebol Túlio Lustosa perante a torcida. Integrantes de uma organizada do clube vandalizaram o Muro dos Ídolos, localizado em frente à sede de General Severiano e apagaram a imagem dele como jogador.A figura de Túlio "Guerreiro", que em campo teve duas passagens pelo Alvinegro, amanheceu totalmente pichada de preto. Além disto, havia a inscrição "Lixo", em um forte protesto em relação à conduta dele agora como gerente de futebol.
> VEJA A TABELA DO BRASILEIRO E SIMULE OS JOGOSTúlio Lustosa assumiu o posto de gerente de futebol do Botafogo em outubro de 2020. Sua primeira contratação foi o meia Éber Bessa.

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