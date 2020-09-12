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futebol

Organizada do Timão protesta em frente ao CT na manhã deste sábado

Camisa 12 foi até a porta do CT Joaquim Grava para se manifestar pela falta de alguns pilares que construíram a história do Corinthians e não estão presentes atualmente...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 13:22
Crédito: Reprodução/Twitter Camisa 12
A má fase do Corinthians dentro de campo continua provocando reação dos torcedores insatisfeitos com o momento do time. Dessa vez foi a Camisa 12, uma das organizadas do Timão, que decidiu ir até a porta do CT Joaquim Grava para protestar contra o elenco e a diretoria pelos maus resultados em 2020.O grupo de torcedores foi até o lado de fora do centro de treinamento corintiano portando bandeirões e faixas. Já no local, entoaram cânticos de protestos e pediram mais garra e melhores resultados aos jogadores, que naquele momento treinavam de olho no duelo com o Fluminense.
Em post no perfil da Camisa 12 no Twiiter, a organizada publicou fotos da manifestação e explicou o que reivindica mais raça, brio, coragem e determinação, algo que sempre esteve presente na história do clube e que, para eles, atualmente, não existe. Mesmo assim, prometeram continuar apoiando a equipe e fiscalizando para contribuir com essa melhora.
- A história do clube foi construída com raça, brio e um explícito comportamento de CORAGEM e DETERMINAÇÃO, características que, infelizmente, não vemos recentemente dentro de campo. Continuaremos torcendo, apoiando e fiscalizando o Corinthians visando o seu fortalecimento - diz o texto publicado pela torcida nesta manhã. Na última quinta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na Neo Química Arena, a Gaviões da Fiel foi até a porta do estádio para se manifestar criticando, jogadores, diretoria e a comissão técnica. Até mesmo ídolos como Cássio e Fagner foram xingados. Tiago Nunes, que teve sua demissão pedida pela organizada, teve sua saída oficializada pelo clube na última sexta-feira.
Neste domingo, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão-2020. Neste momento, o Timão ocupa a 13ª posição na tabela com nove pontos, apenas um a mais do que o primeiro clube presente na zona de rebaixamento da competição.

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