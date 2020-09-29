Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Organizada do Santos protesta contra Peres durante reunião que pode definir afastamento do presidente
futebol

Organizada do Santos protesta contra Peres durante reunião que pode definir afastamento do presidente

Dezenas de torcedores compareceram à frente da Vila Belmiro e também pressionaram o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 21:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 21:01
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O presidente do Santos, José Carlos Peres, e os integrantes do atual Comitê Gestor foram alvos de protestos que aconteceram na noite desta segunda-feira (28) na porta da Vila Belmiro.
Encabeçado por uma das torcidas uniformizadas do Peixe, dezenas de santistas compareceram a Rua Princesa Isabel enquanto ocorria a reunião virtual do Conselho Deliberativo, para votar o parecer emitido pela Comissão de Inquérito e Sindicância que indica a abertura de um novo processo de impeachment contra Peres, e consequente afastamento do cargo.
Antes do início da videoconferência, os torcedores pressionaram o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, que esteve na Secretaria Social do clube para conduzir os trabalhos.
Faixa com os dizeres "Fora Peres e Comitê de Gestão" e "MT e Conselho façam o seu papel e salve o Santos", além de cantos como "Peres vagabundo, vaza do Santos, o maior time do mundo" fizeram parte da manifestação. Gestão Peres
José Carlos Peres está no comando do Santos desde janeiro de 2018 e o seu mandato terminará em dezembro deste ano. Ainda no seu primeiro ano de mandato, o atual presidente teve o pedido de impeachment aceito pelos conselheiros, por alegações de envolvimento em uma empresa de agenciamento de atletas, o que é proibido estatutariamente. No entanto, os sócios votaram contra o impeachment, que não ocorreu. Agora, as alegações são de irregularidades nos demonstrativos financeiros de 2019, como pagamento de comissão não declarada, endividamento excessivo e mau uso do cartão corporativo.
Diferentemente da primeira ocasião, onde José Carlos Peres permaneceu no cargo, mesmo sob processo de exclusão do cargo, as mudanças do Estatuto Social do Santos FC para adequação do Profut, em 2019, incluiu a necessidade de afastamento dos dirigentes que estão na mira do impedimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados