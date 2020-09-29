Organizada do Santos protesta contra Peres durante reunião que pode definir afastamento do presidente

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, e os integrantes do atual Comitê Gestor foram alvos de protestos que aconteceram na noite desta segunda-feira (28) na porta da Vila Belmiro.

Encabeçado por uma das torcidas uniformizadas do Peixe, dezenas de santistas compareceram a Rua Princesa Isabel enquanto ocorria a reunião virtual do Conselho Deliberativo, para votar o parecer emitido pela Comissão de Inquérito e Sindicância que indica a abertura de um novo processo de impeachment contra Peres, e consequente afastamento do cargo.

Antes do início da videoconferência, os torcedores pressionaram o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, que esteve na Secretaria Social do clube para conduzir os trabalhos.

Faixa com os dizeres "Fora Peres e Comitê de Gestão" e "MT e Conselho façam o seu papel e salve o Santos", além de cantos como "Peres vagabundo, vaza do Santos, o maior time do mundo" fizeram parte da manifestação. Gestão Peres

José Carlos Peres está no comando do Santos desde janeiro de 2018 e o seu mandato terminará em dezembro deste ano. Ainda no seu primeiro ano de mandato, o atual presidente teve o pedido de impeachment aceito pelos conselheiros, por alegações de envolvimento em uma empresa de agenciamento de atletas, o que é proibido estatutariamente. No entanto, os sócios votaram contra o impeachment, que não ocorreu. Agora, as alegações são de irregularidades nos demonstrativos financeiros de 2019, como pagamento de comissão não declarada, endividamento excessivo e mau uso do cartão corporativo.