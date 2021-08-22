Organizada do Cruzeiro admite repasse de testes de Covid-19 fora do padrão para associados

Crédito: Membros da Máfia Azul entraram no Mineirão com testes de Covid-19 não autorizados pelas autoridades de saúde-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Além das aglomerações, uso incorreto, ou não uso de máscaras e quebra de protocolos de segurança sanitárias para prevenir a Covid-19, outro problema com torcedores que foram ao jogo Cruzeiro e Confiança-SE, pela Série B, na sexta-feira, 20 de agosto: A Máfia Azul, torcida organizadas do Cruzeiro, revelou que usou testes irregulares de Covid-19 para que seus associados pudessem apresentar o exame na entrada do Mineirão e cumprir a exigência para acesso ao estádio. A torcida fez uma postagem em sua página no Instagram e se posicionou sobre o fato. Na sede da Máfia Azul, os torcedores fizeram os testes. A sede da organizada, que foi usada para que os exames fossem feitos, foi interditada pela Prefeitura de Belo Horizonte por “não ter licenciamento da Vigilância Sanitária para tal atividade e por estar aplicando teste indevido para o protocolo requerido”.

Na nota oficial, a Máfia Azul admite que os testes disponibilizados não eram os adequados e afirma que houve um erro de comunicação com o laboratório fornecedor. Fatos como esse e o mau comportamento dos torcedores nos jogos do Cruzeiro contra o Confiança e do Atlético-MG , fizeram a Prefeitura de BH vetar novamente a presença de torcedores nas arenas esportivas da capital mineira. Confira, na íntegra, a nota divulgada pela Máfia Azul:​NOTA OFICIAL A torcida Máfia Azul vem por meio desta se posicionar a respeito dos exames de COVID-19 realizados em sua sede. A torcida Máfia Azul assume sua responsabilidade sobre os exames realizados em sua sede nos dias 19 e 20.