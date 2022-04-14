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Organizada do Corinthians se envolve em confusão com a polícia durante vitória na Libertadores

Na segunda etapa, houve um clarão no setor Norte da Neo Química Arena, e a polícia interveio...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 23:06

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 23:06

Na primeira vitória do Corinthians na Libertadores, contra o Deportivo Cali-COL, uma confusão no setor em que fica a torcida organizada Gaviões da Fiel marcou a partida.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
Logo no começo do segundo tempo, foi possível ver um clarão no setor norte da Neo Química Arena, área onde a maior organizada assiste aos jogos do Timão.
Em seguida, um grupo de policiais entrou no meio da torcida para conter os ânimos. Não foi possível identificar se algum torcedor foi levado. Caso novas informações apareçam, a matéria será atualizado
> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
Antes da partida, a Gaviões da Fiel protestou contra os altos preços que a diretoria corintiana colocou nos ingressos da Libertadores. A cobrança foi feita por meio de folhetos distribuídos em frente à estação de metrô Corinthians-Itaquera.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Na próxima rodada da Libertadores, a equipe de Vítor Pereira recebe o Boca Juniors na Neo Química Arena, no dia 26 de abril, às 21h30. Antes, no sábado (16), às 19h, o Corinthians recebe o Avaí pela segunda rodada do Brasileirão
Crédito: TimãovenceuoDeportivoCalipor1a0(Foto:FábioLázaro/LANCE!

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