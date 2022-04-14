Organizada do Corinthians se envolve em confusão com a polícia durante vitória na Libertadores

Na primeira vitória do Corinthians na Libertadores, contra o Deportivo Cali-COL, uma confusão no setor em que fica a torcida organizada Gaviões da Fiel marcou a partida.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão

Logo no começo do segundo tempo, foi possível ver um clarão no setor norte da Neo Química Arena, área onde a maior organizada assiste aos jogos do Timão.

Em seguida, um grupo de policiais entrou no meio da torcida para conter os ânimos. Não foi possível identificar se algum torcedor foi levado. Caso novas informações apareçam, a matéria será atualizado

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Antes da partida, a Gaviões da Fiel protestou contra os altos preços que a diretoria corintiana colocou nos ingressos da Libertadores. A cobrança foi feita por meio de folhetos distribuídos em frente à estação de metrô Corinthians-Itaquera.

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Na próxima rodada da Libertadores, a equipe de Vítor Pereira recebe o Boca Juniors na Neo Química Arena, no dia 26 de abril, às 21h30. Antes, no sábado (16), às 19h, o Corinthians recebe o Avaí pela segunda rodada do Brasileirão