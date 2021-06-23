Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Organizada do Corinthians pede 'expulsão imediata' de Danilo Avelar após caso de racismo
futebol

Organizada do Corinthians pede 'expulsão imediata' de Danilo Avelar após caso de racismo

Gaviões de Fiel se manifestou na tarde desta quarta-feira por meio de seu perfil no Twitter. Jogador já assumiu o erro, mas clube ainda não se manifestou sobre alguma posição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 14:42

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 14:42

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Esta segunda-feira tem sido agitada para o Corinthians devido ao caso de racismo envolvendo Danilo Avelar, que assumiu o erro durante um jogo online. Agora foi a vez da maior organizada do clube se posicionar e pedir a "expulsão imediata" do jogador. O clube ainda não se manifestou sobre punição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
O caso tomou maiores proporções nesta madrugada, quando Avelar foi acusado de um comentário racista enquanto jogava uma partida de Counter-Strike: Global Offensive. O perfil (D.A35), que pertence ao zagueiro, disse: "Fih (filho) de uma rapariga preta", fala que foi printada e espalhado nas redes.
Depois de Danilo pedir desculpas, assumir o erro e a autoria do comentário nesta manhã, a Gaviões da Fiel utilizou seu perfil no Twtiter para repudiar o caso e solicitou que o jogador seja imediatamente expulso do clube.
Confira o que diz a nota publicada pela torcida:
"BASTA!
O time do povo, o time de todos.
Não há paciência, e muito menos compreensão para qualquer ato de racismo.
Os Gaviões da Fiel vêm, publicamente, pedir a expulsão imediata do jogador Danilo Avelar"
Após o caso se espalhar nas redes sociais, o perfil de Danilo Avelar ficou trancado e teve suas informações públicas alteradas. No entanto, o atleta não explicou esse fato em sua nota oficial. Durante a madrugada, respondendo a comentários, o zagueiro prometeu que veria o que estava acontecendo.
Até o momento, o Corinthians não se pronunciou sobre possíveis punições, mas diz seguir apurando o caso com a cautela e a seriedade que ele precisa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados