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Organizada do Corinthians estende faixas de protesto em frente ao CT: 'Salário grande, futebol pequeno'

Grupo de membros da Gaviões da Fiel esteve presente na tarde deste sábado em frente ao CT Joaquim Grava. Mensagens têm como alvos jogadores, o técnico e o presidente...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 17:52
Crédito: Reprodução/Twitter Gaviões da Fiel
Apesar da boa campanha no Paulistão, a torcida do Corinthians não tem estado satisfeita com o time que, para completar, teve uma atuação péssima na última quinta-feira contra o River Plate-URU, lanterna do Campeonato Paraguaio. Por essas e outras, a Gaviões da Fiel estendeu faixas de protestos, na tarde deste sábado, em frente ao CT Joaquim Grava. Atletas, Duilio e Mancini foram alvos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em seu perfil oficial no Twitter, a organizada postou as imagens das faixas estendidas em forma de protesto diante da insatisfação pelas últimas apresentações da equipe. Segundo o texto publicado, não houve convocação de mais torcedores devido aos riscos causados pela pandemia de coronavírus.
Entre os recados mandados pela torcida, há críticas em relação a jogadores sem vontade, cobranças a Duilio Monteiro Alves e pressão para o clássico contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.As faixas fixadas na entrada principal do CT trazem as seguintes frases:
- "Duilio, estamos de olho"- "Mancini fora já"- "Clássico é guerra"- "Jogadore$ sem vontade"​- "Duilio, arruma essa cag*** ou pula do barco"- "Salário grande, futebol pequeno"
Em comunicado divulgado no último sábado pela Gaviões, a torcida já havia manifestado a insatisfação quanto ao time e já havia pedido a saída de Vagner Mancini. Na última semana, a organizada também pediu a reprovação das contas do clube nos exercícios 2019 e 2020. Isso porque a reunião para votação por parte do Conselho Deliberativo acontece nesta terça-feira, de forma virtual.

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