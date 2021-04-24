Organizada do Corinthians estende faixas de protesto em frente ao CT: 'Salário grande, futebol pequeno'

Crédito: Reprodução/Twitter Gaviões da Fiel

Apesar da boa campanha no Paulistão, a torcida do Corinthians não tem estado satisfeita com o time que, para completar, teve uma atuação péssima na última quinta-feira contra o River Plate-URU, lanterna do Campeonato Paraguaio. Por essas e outras, a Gaviões da Fiel estendeu faixas de protestos, na tarde deste sábado, em frente ao CT Joaquim Grava. Atletas, Duilio e Mancini foram alvos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em seu perfil oficial no Twitter, a organizada postou as imagens das faixas estendidas em forma de protesto diante da insatisfação pelas últimas apresentações da equipe. Segundo o texto publicado, não houve convocação de mais torcedores devido aos riscos causados pela pandemia de coronavírus.

Entre os recados mandados pela torcida, há críticas em relação a jogadores sem vontade, cobranças a Duilio Monteiro Alves e pressão para o clássico contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.As faixas fixadas na entrada principal do CT trazem as seguintes frases:

- "Duilio, estamos de olho"- "Mancini fora já"- "Clássico é guerra"- "Jogadore$ sem vontade"​- "Duilio, arruma essa cag*** ou pula do barco"- "Salário grande, futebol pequeno"