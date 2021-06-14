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Organização da Copa América cobre escudo e símbolos do Botafogo nas arquibancadas do Nilton Santos

Conmebol cobriu os escudos e símbolos do Glorioso presentes na arquibancadas superiores para a disputa entre Argentina e Chile, na estreia do Grupo A da competição...
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Publicado em 

14 jun 2021 às 18:18

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 18:18

Crédito: Escudos do Botafogo foram tampados pela organização da Copa América no Nilton Santos (Divulgação
O Estádio Nilton Santos terá o seu primeiro jogo como sede da Copa América 2021 nesta segunda: Argentina e Chile duelam pelo Grupo A, às 18h. No entanto, a Conmebol decidiu cobrir os escudos e símbolos do Botafogo presentes na arquibancadas superiores para a disputa entre as seleções sul-americanas.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
Vale destacar que o escudo do São Paulo ficou exposto no Morumbi durante a disputa da Copa América 2019. Apesar de ser uma prática comum da Conmebol, o escudo do Tricolor Paulista não foi coberto durante a abertura da competição entre Brasil e Bolívia.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Parte da torcida alvinegra torceu para que o símbolo ficasse exposto para mundo durante da disputa de uma competição internacional. Porém, além dos escudos, a sigla “BFR“, de Botafogo de Futebol e Regatas, também foi coberta pela organização do torneio
Além de Argentina x Chile, o Nilton Santos terá os seguintes jogos nesta edição da Copa América: Brasil x Peru, Venezuela x Equador, Brasil x Colômbia e Uruguai x Paraguai, todos na primeira fase. Além disso, o Estádio será sede de um duelo nas quartas e outro na semifinal da competição sul-americana.

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