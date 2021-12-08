Orçamento: Flamengo prevê mais de R$ 1 bilhão em receitas e R$ 100 milhões para contratar em 2022

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Por falar em compras e vendas, na temporada que vem, o Fla prevê gastar até 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões) na aquisição de jogadores, e 27 milhões de euros (cerca de R$ 186 milhões) com vendas.
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