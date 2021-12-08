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Orçamento: Flamengo prevê mais de R$ 1 bilhão em receitas e R$ 100 milhões para contratar em 2022

Rubro-Negro também projetou chegar, ao menos, nas semifinais da Libertadores e Copa do Brasil e na segunda colocação no Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

08 dez 2021 às 17:45

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:45

> Veja a tabela do Brasileirão
Por falar em compras e vendas, na temporada que vem, o Fla prevê gastar até 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões) na aquisição de jogadores, e 27 milhões de euros (cerca de R$ 186 milhões) com vendas.
Crédito: RodolfoLandimfoireeleitoepresidiráoFlamengonopróximotriênio(Foto:LazloDalfovo/LANCE!

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