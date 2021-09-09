Oposição não tem consenso sobre adversário de Leila Pereira nas eleições do Palmeiras

Crédito: Fabio Menotti

As eleições do Palmeiras se aproximam e a oposição tem dificuldades para definir o nome que enfrentará Leila Pereira no pleito em novembro. A discordância já causa um racha interno, inclusive. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Danilo Lavieri, do UOL.

Conforme publicado pelo NOSSO PALESTRA há algumas semanas, o nome de Mario Giannini – diretor na gestão de Mustafá Contursi e vice-presidente com Arnaldo Tirone – ganhou força internamente, sobretudo entre os apoiadores de Mustafá, que ainda exerce muita influência na política do clube.Decidida a lançar apenas um nome para aumentar as chances de disputa contra a favorita Leila Pereira, a oposição se divide quanto ao nome de Giannini, especialmente o grupo mais ligado ao ex-presidente Paulo Nobre.

Para poder concorrer à presidência do Verdão, uma chapa precisa de pelo menos 15% do apoio do Conselho Deliberativo para, depois, participar da eleição com voto dos associados.