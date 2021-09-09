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Oposição não tem consenso sobre adversário de Leila Pereira nas eleições do Palmeiras

Grupo enfrenta dificuldade para definir nome único e tem racha interno, aumentando o favoritismo de Leila
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Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 07:30
Crédito: Fabio Menotti
As eleições do Palmeiras se aproximam e a oposição tem dificuldades para definir o nome que enfrentará Leila Pereira no pleito em novembro. A discordância já causa um racha interno, inclusive. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Danilo Lavieri, do UOL.
Conforme publicado pelo NOSSO PALESTRA há algumas semanas, o nome de Mario Giannini – diretor na gestão de Mustafá Contursi e vice-presidente com Arnaldo Tirone – ganhou força internamente, sobretudo entre os apoiadores de Mustafá, que ainda exerce muita influência na política do clube.Decidida a lançar apenas um nome para aumentar as chances de disputa contra a favorita Leila Pereira, a oposição se divide quanto ao nome de Giannini, especialmente o grupo mais ligado ao ex-presidente Paulo Nobre.
Para poder concorrer à presidência do Verdão, uma chapa precisa de pelo menos 15% do apoio do Conselho Deliberativo para, depois, participar da eleição com voto dos associados.
Até o momento, somente Leila Pereira, dona da Crefisa e da FAM e, portanto, patrocinadora e credora do clube, está confirmada no páreo como candidata da situação e é ampla favorita a se tornar a mandatária do Palmeiras pelos próximos três anos, independentemente do nome escolhido como adversário.

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