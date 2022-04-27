Oposição do Vasco aciona Justiça para suspender efeitos da Assembleia Geral marcada para sábado

O Vasco convive com a expectativa das próximas reuniões que almejam a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com a venda do futebol para a 777 Partners. No entanto, a oposição do clube acionou a Justiça para tentar deslegitimar a gestão de Jorge Salgado e suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no próximo sábado, dia 30. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE. No documento, a oposição do clube carioca alega que a eleição de 2020, que elegeu o presidente Jorge Salgado, está sub judice. Dessa forma, eles argumentam que "decisões que tragam consequências irreversíveis ao clube" não podem ser tomadas diante deste cenário.

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Os autores da ação são os sócios Weverton Brito Lima e Walter Brito Lima, que pertencem ao grupo Identidade Vasco. Com isso, o processo foi distribuído na última terça-feira à 3ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Vale destacar que, no próximo sábado, os sócios estatutários irão votar as mudanças no estatuto. Entre elas, está a possibilidade de permitir a inclusão da constituição da SAF, que já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Esse será o segundo dos quatro ritos para que 70% do futebol cruz-maltino passe para as mãos da empresa norte-americana.

Caso as mudanças sejam aprovadas, serão mais duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta oficial da 777 Partners por 70% da SAF do Gigante da Colina.

Apesar de toda burocracia, a 777 Partners já iniciou as visitas técnicas e enviou dois representantes da área de futebol ao clube no início do mês. A empresa, que já assinou um memorando de entendimento para a SAF, pretende investir pesado no futebol cruz-maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz, diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), conheceram a rotina dos atletas e o centro de treinamento Moacyr Barbosa.

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Além disso, também no início do mês, ambos puderam acompanhar os processos do futebol vascaíno e participar de algumas reuniões com as áreas que compõem além do próprio Departamento de Futebol, como o DESP (Departamento de Saúde e Performance) e o CSI (Centro de Scout e Informação).