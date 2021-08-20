Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Operário x Vasco: onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruz-Maltino tem a volta do goleiro Vanderlei, que cumpriu suspensão, para o primeiro jogo do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:25
Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/ Twitter/ BrasileiraoB
O Vasco vai ao Paraná neste fim de semana para iniciar o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Operário, que está no meio da tabela, assim como o Cruz-Maltino. Na primeira rodada da competição, em São Januário, o Fantasma venceu por 2 a 0.FICHA TÉCNICAOPERÁRIO X VASCO
Data/Hora: 18/8/2021, às 21h30Local: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)Simão; Alex Silva, Fábio Alemão (Filemon), Reniê e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos e Rafael Longuine; Thomaz, Paulo Sérgio e Djalma Silva.
Desfalques: Tomas e LeandrinhoSuspenso: -Pendurados: -
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Romulo, Bruno Gomes e Sarrafiore; Marquinhos Gabriel, Cano e Léo Jabá.
Desfalques: Leandro Castan, Michel e Daniel Amorim (lesionados)Suspenso: Juninho (julgado e condenado a dois jogos por expulsão antiga)Pendurados: Romulo e Juninho.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados