Operário x Vasco: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Vasco vai ao Paraná neste fim de semana para iniciar o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Operário, que está no meio da tabela, assim como o Cruz-Maltino. Na primeira rodada da competição, em São Januário, o Fantasma venceu por 2 a 0.FICHA TÉCNICAOPERÁRIO X VASCO
Data/Hora: 18/8/2021, às 21h30Local: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)Simão; Alex Silva, Fábio Alemão (Filemon), Reniê e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos e Rafael Longuine; Thomaz, Paulo Sérgio e Djalma Silva.
Desfalques: Tomas e LeandrinhoSuspenso: -Pendurados: -
VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Romulo, Bruno Gomes e Sarrafiore; Marquinhos Gabriel, Cano e Léo Jabá.
Desfalques: Leandro Castan, Michel e Daniel Amorim (lesionados)Suspenso: Juninho (julgado e condenado a dois jogos por expulsão antiga)Pendurados: Romulo e Juninho.