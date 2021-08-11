Operário x Botafogo: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Operário e Botafogo vão fechar a 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Fantasma e o Glorioso se enfrentam no Estádio Germano Krüger, às 21h30. Os dois alvinegros vêm de vitória e brigam por mais três pontos para encostar de vez no G4 da tabela de classificação.

> ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do BotafogoO Fantasma não poderá contar com Leandrinho, curiosamente ex-Botafogo. O jogador sofreu uma lesão contra o Remo e realizou exames que confirmaram que ele ficará fora pelo restante da temporada. Além disso, o defensor Fábio Alemão (terceiro cartão amarelo) e o volante Rafael Chorão (cartão vermelho) cumprirão suspensão nesta rodada.

Já o Alvinegro Carioca terá a ausência do meia-atacante Chay. Na última terça-feira, o clube de General Severiano informou que o camisa 14 está com fadiga muscular. Outra baixa significativa é o atacante Ronald, que passou por cirurgia e ficará de fora de oito a 12 semanas.FICHA TÉCNICAOperário x Botafogo

Data-Hora: 12/08/2021, às 21h30Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)​Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

> Veja a tabela da Série B

OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)Simão; Lucas Mendes, Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano; Marcelo Santos, Leandro Vilela e Cleyton (Rafael Oller); Rodrigo Pimpão, Thomaz e Paulo Sérgio.

Suspensos: Fábio Alemão e Rafael Chorão.Pendurados: Felipe Garcia e Tomas Bastos​Fora: Rafael Bonfim, Tomas Bastos, Matheus Alemão, Pedro Ken, Marcelo, Leandrinho, Alex Silva, Felipe Garcia e Jean Carlo (lesionados).

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro, Luís Oyama (Warley); Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.