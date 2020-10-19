Operário-PR x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

Chegou a hora. O novo técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, vai estrear na Raposa nesta terça-feira, 20 de outubro, às 21h30, diante do Operário-PR, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada do Brasileiro da Série B.
O treinador iniciou o trabalho com o elenco na segunda-feira, 19, e terá muita coisa por fazer, principalmente organizar a equipe, que continua jogando de forma dispersa, sem compactação.
O time azul busca com Felipão duas coisas: uma, mais imediata, que é sair da zona do rebaixamento da Série B(ocupa a 19ª colocação, com 13 pontos), e a mais complicada, que é buscar o acesso à Série A de 2021.
O técnico terá 22 jogos pela frente para tentar colocar a Raposa nos trilhos e dar um alento ao cruzeirense, que vê seu time em grandes dificuldades desde 2019. FICHA TÉCNICAOPERÁRIO-PR X CRUZEIROData-Horário: 20 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Germano Kruger, Ponta Grossa(PR)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes:Alessandro Álvaro Rocha de Matos(BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere, Itatiaia-95.7 FM e Super FM-91,7 FM Operário-PR: Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Reniê e Fabiano; Mazinho, Marcelo, Clayton e Thomaz (Jiménez ou Lucas Batatinha); Douglas Coutinho e Jefinho (Schumacher).. Técnico: Gérson Gusmão Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes, Ramon, Cacá e Matheus Pereira; Jadsom, Jadson, Régis; Arthur Caíke, Airton e Sassá. Técnico: Luiz Felipe Scolari Palpites: o Operário-PR é favorito para 40% da redação. Outros 30 creem na estreia de Felipão e acham que vai dar Cruzeiro. O empate também conta com 30% de apostadores.