Operário-PR x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: Felipão já se juntou ao elenco celeste e comandou o primeiro treino na Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Chegou a hora. O novo técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, vai estrear na Raposa nesta terça-feira, 20 de outubro, às 21h30, diante do Operário-PR, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada do Brasileiro da Série B.

O treinador iniciou o trabalho com o elenco na segunda-feira, 19, e terá muita coisa por fazer, principalmente organizar a equipe, que continua jogando de forma dispersa, sem compactação.

O time azul busca com Felipão duas coisas: uma, mais imediata, que é sair da zona do rebaixamento da Série B(ocupa a 19ª colocação, com 13 pontos), e a mais complicada, que é buscar o acesso à Série A de 2021.