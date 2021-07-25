Operário-PR vence o Coritiba e fica próximo do G-4

Crédito: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF

No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário-PR vence o Coritiba pelo placar de 1 a 0. O gol que deu a vitória ao Fantasma saiu ainda no primeiro tempo. Após lançamento de Fábio Alemão, Ricardo Bueno foi oportunista e finalizou com maestria para marcar o único gol do jogo. Com o resultado, o Operário-PR sobe para o 8º lugar, com 21 pontos ganhos. Já o Coritiba, mesmo com a derrota, permanece na vice-liderança, com 25 pontos. placeholder>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCALENDÁRIONa próxima rodada, o Operário enfrenta o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Já o Coritiba recebe o Náutico, líder da competição, no Couto Pereira, em Curitiba. Ambas as partidas serão disputadas no dia 30 de julho.

O jogo

PRIMEIRA CHANCE FOI DO OPERÁRIO-PRJogando em casa, o Operário-PR já foi logo no ataque e mostrou para o Coritiba que não tinha medo do vice-líder do Brasileiro da Série B. Aos 9 minutos, após roubada de bola no meio-campo, Leandro Vilela resolveu arriscar e acertou um belo chute, mas Willson estava bem colocado para espalmar para fora.

CORITIBA EQUILIBRA O JOGOApós o lance da defesa do goleiro Wilson, o Operário-PR ainda dominou por mais alguns minutos o jogo, mas sem levar grande perigo ao goleiro Simão. Mas a partir dos 20 minutos, o Coritiba conseguiu equilibrar a partida. O problema é que, assim como o Fantasma, time do Coxa tinha muita dificuldade em criar oportunidades de perigo.

GOL DO OPERÁRIO-PRTudo indicava que o primeiro tempo iria acabar empatado. Mas o Operário-PR conseguiu achar o seu gol e descer para o intervalo com a vantagem no placar. Aos 35 minutos, Fábio Alemão conseguiu ótimo lançamento, Ricardo Bueno entrou cara a cara com Wilson e bateu no canto para inaugurar o marcador: 1 a 0 Fantasma.

CORITIBA VOLTA MELHOR DO INTERVALOO Coxa veio para o segundo tempo determinado a buscar o empate. Durante 15 minutos, o time Coritiba procurou criar boas oportunidades de gol, mas a dificuldade na criação impediu que as chances de perigo surgissem.

OPERÁRIO-PR QUASE MARCA, MAS TEM JOGADOR EXPULSOJá que o Coritiba não assustava, o Operário-PR resolveu ir ao ataque e nessa decida quase que o gol dos donos da casa saiu. Djalma Silva bateu bem o escanteio e quase enganou o goleiro Wilson, do Coxa.

O susto fez o Coritiba acordar novamente para o jogo e ir para cima atrás do empate. E ainda contou com a ajuda de volante Leandro Vilela, do Fantasma, que colocou a mão na bola, e por já ter tomado o cartão amarelo minutos antes, acabou sendo expulso.

CORITIBA VAI PARA O ABAFA, MAS OPERÁRIO SEGURA A PRESSÃO E VENCE O JOGOJogando com um a mais, o Coritiba foi com tudo para cima atrás do gol do empate. Na base do abafa, os paranaenses conseguiram criar ótimas oportunidades, principalmente quando a bola saia dos pés de Robinho.

Das chances criadas, a mais clara de todas foi em cabeçada de Léo Gamalho. Pelo lado direito, Val acertou um cruzamento na medida. Bem colocado, o centroavante testou com estilo, a bola lambendo a trave, mas não entrou. O Operário-PR vence o Coritiba e sobe na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 x 0 CORITIBA – CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 14ª RODADAEstádio: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)Data/Horário: 25 de julho de 2021, às 18h15 (de Brasília)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Frederico Soares Vilarinho (MG)VAR: Leonardo Sígari Zanon (PR)Cartões amarelos: Leandro Vilela (OPE), Matheus Sales e Rafinha (COR)Cartões vermelhos: Leandro Vilela (OPE)GOL: Ricardo Bueno, 35’/1ºT.

OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)Simão; Alex Silva, Fábio Alemão, Reniê e Fabiano; Leandro Vilela, Leandrinho (Marcelo Santos, aos 28’/2ºT) e Rafael Chorão (Rodolfo Filemon, aos 35’/2ºT); Felipe Garcia (Thomaz, aos 17’/2ºT), Ricardo Bueno (Jean Carlo, aos 35’/2ºT) e Djalma Silva.