Operário-PR vence Coritiba pelo Campeonato Paranaense

Pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Operário-PR vence o Coritiba pelo placar de 2 a 1 e mantém o 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Paranaense. A vitória do Fantasma começou a ser construída logo aos 19 minutos, gol de Felipe Garcia. No segundo tempo, logo no comecinho, Marcelo fez 2 a 0, após cobrança de pênalti. O Coritiba diminuiu com Henrique, mas a pressão do Coxa pelo empate não surtiu efeito e o Fantasma conseguiu obter a segunda vitória seguida na competição estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCALENDÁRIONa próxima rodada, o Coritiba visita o União, no estádio Anilado. Já o Operário enfrenta o Rio Branco, no Gigante do Itiberê. Ambas as partidas serão disputadas no próximo domingo, dia 30 de janeiro.

PRIMEIRO TEMPOOPERÁRIO COMEÇA MELHOR NO JOGO E ABRE O PLACARO Operário mostrou que não queria ser surpreendido dentro de casa e começou a partida pressionando o Coritiba. O Coxa até tentou responder, mas acabou mesmo tomando o primeiro. Aos 19 minutos, após boa troca de passes, Rodrigo Pimpão bateu cruzado, Muralha não segurou, e Felipe Garcia mostrou que estava ligado e abriu o marcador: 1 a 0.

MURALHA SALVA O CORITIBA DUAS VEZESO Coxa até tentou reagir, mas o Fantasma foi quem quase ampliou em duas oportunidades. Na primeira, em cobrança de falta, Rodrigo Pimpão jogou a bola na área, que sobrou para Marcelo finalizar. Muralha fez um milagre e evitou o segundo gol do Operário. No segundo, Pimpão tentou em bom arremate, mas Muralha estava lá para salvar de novo.

CORITIBA QUASE EMPATAQuase no fim da etapa inicial, o Coritiba quase empatou. Pablo Garcia acertou ótimo passe e colocou Igor Paixão na cara do gol. Ele conseguiu chutar, mas Simão defendeu. No rebote, o time do Coxa não aproveitou e perdeu uma excelente chance de ir ao intervalo com o placar empatado.

SEGUNDO TEMPOOPERÁRIO AMPLIAR O PLACARA etapa complementar nem havia começado direito e um pênalti é marcado a favor do Operário. Marcelo é o encarregado da batida. O meia bateu firme no canto, Muralha chegou até encostar na bola, mas não conseguiu defender: 2 a 0.

CORITIBA VAI PARA CIMA E DIMINUIO Coxa foi para cima do Fantasma em busca de diminuir prejuízo. Após as alterações do treinador Morínigo, o Coritiba conseguiu criar oportunidade clara de gol e marcou. Luizão cabeceou, Simão defendeu, mas deu rebote. Henrique aproveitou e fez: 1 a 2.

CORITIBA TENTA O EMPATE, MAS OPERÁRIO CONSEGUE A VITÓRIAApós diminuir a vantagem, o Coritiba foi para o tudo ou nada atrás do empate. O Operário conseguiu segurar a forte pressão do Coxa, garantir os três pontos e manter o 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Paranaense.