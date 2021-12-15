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Operação do Flamengo no Maracanã será modelo para carnaval do Rio de Janeiro; entenda

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, avalia positivamente a experiência dos jogos no Maracanã e levará modelo para o carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí...
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Publicado em 

15 dez 2021 às 15:40

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:40

Os protocolos sanitários adotados nas partidas de futebol no Maracanã, que voltou a receber público em setembro, servirão de modelo para o carnaval do Rio de Janeiro em 2022. Quem confirmou a informação foi o prefeito Eduardo Paes (PSD), nesta quarta-feira, que elogiou a operação do Flamengo no estádio.- A Marquês de Sapucaí nada mais é do que o estádio do samba. Havendo a possibilidade, como há nesse momento e acontece semanalmente, de realização de jogos de futebol com os controles já previstos nas normas estabelecidas pela prefeitura, não há qualquer motivo para não garantimos que o carnaval da Marquês de Sapucaí será realizado - afirmou Paes, completando:
- Já estamos discutindo com a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) regras muito restritas que serão apresentadas a nosso comitê científico. Estamos inclusive nos utilizando do belo exemplo estabelecido pela direção do Flamengo que consideramos um caso de sucesso.Após atuar com portões fechados entre março de 2020 e setembro de 2021, os clubes do Rio de Janeiro voltaram a jogar com a liberação do público acontecendo de forma gradual. A capacidade máxima dos estádio foi autorizada pela Prefeitura em outubro. Inicialmente, era preciso apresentar resultado negativo de teste para Covid-19 ou esquema vacinal completo para entrar no estádio. Atualmente, segue sendo necessário estar em dia com o calendário de vacinação contra a Covid-19 para torcedores maiores de 18 anos.
Crédito: ProtocolosutilizadosnoMaracanãservemcomoexemploparaaPrefeituradoRio(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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