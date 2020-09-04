Opção para Luxa no domingo, Gabriel Veron se diz ansioso por “reestreia”

Crédito: Jovem completou 18 anos na última quinta-feira e renovou contrato até 2025 (Agência Palmeiras/Divulgação

Gabriel Veron renovou seu contrato com o Palmeiras até 2025 e não vê a hora de retornar aos gramados. Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita no retorno das atividades presenciais após a pausa causada pelo coronavírus, em julho. Por conta disso, ainda não jogou depois da paralisação das competições.

- A ansiedade está muito grande. Fiquei muito feliz pelo título (paulista), mas triste por não ter entrado em campo e ajudado a equipe. Agora é continuar trabalhando para voltar o mais rápido possível – disse o atacante à TV Palmeiras depois de renovar o vínculo, na última quinta-feira. Veron atuou em nove partidas em 2020, contando duas da Florida Cup, na pré-temporada. Depois, esteve em campo pelo Campeonato Paulista (contra Ituano, São Paulo, Oeste, Mirassol, Guarani e Santos) e também na Libertadores (Tigre, da Argentina). Nesses jogos oficiais, foram cinco vitórias e dois empates.