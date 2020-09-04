Opção para Luxa no domingo, Gabriel Veron se diz ansioso por “reestreia”

Gabriel Veron renovou seu contrato com o Palmeiras até 2025 e não vê a hora de retornar aos gramados. Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita no retorno das atividades presenciais após a pausa causada pelo coronavírus, em julho. Por conta disso, ainda não jogou depois da paralisação das competições.
- A ansiedade está muito grande. Fiquei muito feliz pelo título (paulista), mas triste por não ter entrado em campo e ajudado a equipe. Agora é continuar trabalhando para voltar o mais rápido possível – disse o atacante à TV Palmeiras depois de renovar o vínculo, na última quinta-feira. Veron atuou em nove partidas em 2020, contando duas da Florida Cup, na pré-temporada. Depois, esteve em campo pelo Campeonato Paulista (contra Ituano, São Paulo, Oeste, Mirassol, Guarani e Santos) e também na Libertadores (Tigre, da Argentina). Nesses jogos oficiais, foram cinco vitórias e dois empates.
Ele vem treinando há dois dias normalmente no gramado, assim como Raphael Veiga, que também se recuperou de uma lesão, mas no pé esquerdo. Cabe ao técnico Vanderlei Luxemburgo decidir se o jovem de 18 anos estará apto a atuar no próximo domingo, às 11h (de Brasília), diante do Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá em Bragança Paulista.