Onze meses depois... Marcinho volta a ser relacionado para um jogo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Demorou, mas aconteceu. Marcinho é um dos nomes relacionados pela comissão técnica do treinador Ramón Díaz para a delegação do Botafogo que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito não figurava em uma destas listas desde o ano passado.

Marcinho não joga desde o empate em 2 a 2 entre Botafogo e Ceará, no próprio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Desde então, o lateral acumulou duas lesões no joelho e ficou longe dos gramados por onze meses.

A agonia, contudo, teve um fim. Recuperado, Marcinho treinou sem limitações durante a semana e foi aprovado pelo departamento médico do Botafogo para retornar. Ele deve iniciar a partida contra o Massa-Bruta no banco de reservas, mas voltará a figurar na lista de relacionados pela primeira vez em 2020.

O lateral-direito sofreu uma lesão no joelho na primeira semana de treinos do Botafogo na temporada, em janeiro. O problema foi grave e o defensor, quando estava perto de retornar, teve que fazer um novo procedimento cirúrgico na região em setembro.

Mesmo assim, é importante ressaltar que ainda há um imbróglio envolvendo a situação contratual de Marcinho. O vínculo do lateral-direito com o Alvinegro termina no dia 31 de dezembro e ele, até agora, não deu sinais de que vai renovar a passagem pelo clube de General Severiano.