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futebol

Ônibus do Bahia é atacado pela própria torcida na chegada da Fonte Nova

De acordo com o clube, uma bomba explodiu no ônibus e feriu os atletas; Danilo Fernandes foi levado ao hospital...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 21:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 21:04
A noite de quinta-feira ficará marcada de maneira negativa no futebol brasileiro. O ônibus que levava a equipe do Bahia para a Fonte Nova, onde o clube iria encarar o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, foi atacado pela própria torcida.De acordo com as informações divulgadas pelo Tricolor, uma bomba foi atirada pela torcida e explodiu dentro do veículo que transportava o elenco.
Alguns atletas ficaram feridos por conta dos estilhaços. O caso mais grave é do goleiro Danilo Fernandes, que ficou com o rosto ferido. Ele foi encaminhado a um hospital.
Confira a nota do Bahia:
‘O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo’. Após a confusão, o treinador Guto Ferreira falou com a equipe de comunicação da Copa do Nordeste na chegada ao estádio e afirmou que os jogadores vão entrar em campo para duelar com o Sampaio Corrêa.
- O grupo, através da sua dignidade e do seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia - disse o técnico.
Crédito: Janeladoônibustricolorficoudestroçada(Foto:Reprodução/TwitterECBahia

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