Ônibus de torcedores do Grêmio é depredado por cruzeirenses após jogo no Independência

Um ônibus de turismo contratado por torcedores do Grêmio foi depredado por torcedores com a camisa do Cruzeiro após a partida entre as duas equipes no último domingo. O ataque ocorreu nos arredores do estádio Independência, no bairro Horto.

Imagens filmadas por moradores e publicadas nas redes sociais mostram criminosos utilizando pedras e porretes para danificar o veículo estacionado próximo ao estádio do jogo. De acordo com a Polícia Militar, o grupo atacou três policiais que faziam patrulhamento ao redor do estádio. Em menor número, os militares precisaram recuar e pedir apoio.

Um homem de 32 anos, suspeito de ser um dos integrantes do ataque, foi preso nessa noite de domingo. Ele foi encaminhado para a delegacia, ouvido e depois liberado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.