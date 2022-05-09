Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ônibus de torcedores do Grêmio é depredado por cruzeirenses após jogo no Independência
futebol

Ônibus de torcedores do Grêmio é depredado por cruzeirenses após jogo no Independência

Um dos suspeitos do ataque foi preso nesta noite de domingo...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 14:39
Um ônibus de turismo contratado por torcedores do Grêmio foi depredado por torcedores com a camisa do Cruzeiro após a partida entre as duas equipes no último domingo. O ataque ocorreu nos arredores do estádio Independência, no bairro Horto.
Imagens filmadas por moradores e publicadas nas redes sociais mostram criminosos utilizando pedras e porretes para danificar o veículo estacionado próximo ao estádio do jogo. De acordo com a Polícia Militar, o grupo atacou três policiais que faziam patrulhamento ao redor do estádio. Em menor número, os militares precisaram recuar e pedir apoio.
Um homem de 32 anos, suspeito de ser um dos integrantes do ataque, foi preso nessa noite de domingo. Ele foi encaminhado para a delegacia, ouvido e depois liberado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.
Crédito: Foto:Reprodução/RedesSociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados