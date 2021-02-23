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‘Onde quer que seja verde, a gente vive’: Palmeiras e Puma lançam novas camisas da temporada 2021

Xadrez, modelo faz parte da terceira coleção feita pela empresa alemã para o clube
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LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 12:05

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:05

Crédito: Divulgação
Palmeiras e Puma lançaram nesta terça-feira (23), simultaneamente nas redes sociais, a nova camisa verde para a temporada. A empresa alemã decidiu ousar e fez um modelo xadrez no terceiro ano da parceira.

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