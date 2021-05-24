Olympique ajusta valores por Gerson, e venda do meia do Flamengo avança

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo tentou resistir, afirmou Marcos Braz nesta segunda, mas a venda de Gerson ao Olympique de Marseille está perto de ser concretizada. O clube francês voltou a tratar da transferência com a direção da Gávea e os representantes do jogador e o acordo está por detalhes após a nova oferta feita ao Coringa. O contrato de Gerson com o Marseille deve ser de cinco anos.

As negociações entre o Olympique de Marseille, o Flamengo e Gerson, que é representado pelo pai Marcos, se intensificaram a partir do último dia 16, quando pessoas ligadas ao clube francês chegaram ao Brasil para concluir o negócio, conforme noticiou o L!. Desde então, os ajustes foram feitos e a expectativa é pelo anúncio oficial da transferência do meia nos próximos dias.Flamengo e Olympique trabalharam em cima da primeira oferta, no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação atual), para chegar a um consenso. O clube atendeu a exigência do Rubro-Negro em manter percentual do atleta em venda futura, como informou o jornal "Extra".

Na última semana, em meios às partidas decisivas contra a LDU, pela Copa Libertadores, e Fluminense, no Carioca, o estafe do jogador trabalhou para chegar a um consenso em relação aos vencimentos do atleta com o Olympique.