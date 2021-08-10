Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Olimpia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, será realizado às 19h15 desta quarta, em Assunção
...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:05
Crédito: Arte LANCE!
O inegável favoritismo do Flamengo diante do Olimpia será posto à prova a partir das 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção. O duelo será válido pela ida das quartas de final da Libertadores, onde o Rubro-Negro nunca venceu o clube paraguaio, em seis confrontos na história - todos realizados pela fase de grupos do torneio (quatro empates e duas derrotas).+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
A missão de desbancar o Olimpia surge logo após o Flamengo vir de uma goleada sofrida no Brasileiro, que freou a sequência de oito vitórias consecutivas depois do anúncio de Renato Gaúcho. O técnico não terá Pedro e Rodrigo Caio, as principais baixas, enquanto Sergio Órteman terá que montar a equipe paraguaia, que passou pelo Internacional nos pênaltis na fase anterior, sem o experiente meio-campista uruguaio Alejandro Silva.
Confira mais informações da partida entre Olimpia x Flamengo:
Estádio: Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)Data e hora: 10 de agosto de 2021, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG)Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (ARG)
Onde ver: Fox Sports, Facebook Watch e Tempo Real do LANCE!.
OLIMPIA (Técnico: Sergio Órteman)Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres; Ramón Sosa, Edgardo Orzusa, Brian Ojeda e Derlis González; Walter González e Roque Santa Cruz.
Desfalque: Alejandro Silva (lesionado)Pendurados: -
+ O que o Flamengo pode esperar do Olimpia nas quartas da Libertadores
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: Rodrigo Caio (reequilíbrio muscular), Piris da Motta, Pedro (em recuperação de suas respectivas lesões), Bruno Viana e Renê (Covid-19).Pendurados: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em vitória do Flamengo; 20%, em empate, enquanto o restante, 10%, no triunfo do Olimpia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados