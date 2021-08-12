Olho no rival: Remo vive recuperação com novo técnico, tem ex-jogadores do Vasco no elenco e mais

Crédito: Remo começou mal a Série B do Campeonato Brasileiro, mas se recuperou. Encara o Vasco (Sandro Galtan/Remo

O adversário do Vasco nesta sexta-feira, o Remo, tem apenas dois pontos a mais que o último, o Vila Nova, mas outra história nesta Série B. O clube paraense vive na segunda parte do primeiro turno de recuperação com o treinador apresentado há um mês: Felipe Conceição.Com o ex-atacante são quatro vitórias, um empate e três derrotas. Parece pouco expressivo, mas, antes, havia uma vitória em dez jogos. Era um time fadado ao rebaixamento que, nesta altura da competição, está sólido no meio da tabela.

O time ainda está em construção - como o próprio Vasco, que tem Lisca no comando há duas semanas. Conceição costuma escalar a equipe num 4-3-3 e voltou a pontuar no último jogo, quando empatou com o Goiás, após perder para o Operário na rodada anterior.

- Foi um grande resultado. O que fica de mais importante hoje é voltar a ter desempenho. Voltamos a jogar no padrão que estamos construindo, dentro da disciplina tática que estamos montando dentro da equipe e isso me deixa muito satisfeito - afirmou o treinador após a última partida.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Na Série B como um todo, o Remo se destaca em algumas poucas estatísticas. É o time que menos finaliza certo: 47, média de 2,76 por jogo. É também o terceiro que menos desarma: 187 em 17 jogos, média de 11 por jogo. É a equipe que mais recebe faltas no torneio: são 336, o que dá 19,76 na média por partida.