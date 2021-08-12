Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Olho no rival: Remo vive recuperação com novo técnico, tem ex-jogadores do Vasco no elenco e mais
futebol

Olho no rival: Remo vive recuperação com novo técnico, tem ex-jogadores do Vasco no elenco e mais

Felipe Conceição assumiu o clube paraense há cerca de um mês e guia campanha de evolução; Marcos Junior não poderá jogar. Outro ex-jogador do Vasco é o volante Lucas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 12:37

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 12:37

Crédito: Remo começou mal a Série B do Campeonato Brasileiro, mas se recuperou. Encara o Vasco (Sandro Galtan/Remo
O adversário do Vasco nesta sexta-feira, o Remo, tem apenas dois pontos a mais que o último, o Vila Nova, mas outra história nesta Série B. O clube paraense vive na segunda parte do primeiro turno de recuperação com o treinador apresentado há um mês: Felipe Conceição.Com o ex-atacante são quatro vitórias, um empate e três derrotas. Parece pouco expressivo, mas, antes, havia uma vitória em dez jogos. Era um time fadado ao rebaixamento que, nesta altura da competição, está sólido no meio da tabela.
O time ainda está em construção - como o próprio Vasco, que tem Lisca no comando há duas semanas. Conceição costuma escalar a equipe num 4-3-3 e voltou a pontuar no último jogo, quando empatou com o Goiás, após perder para o Operário na rodada anterior.
- Foi um grande resultado. O que fica de mais importante hoje é voltar a ter desempenho. Voltamos a jogar no padrão que estamos construindo, dentro da disciplina tática que estamos montando dentro da equipe e isso me deixa muito satisfeito - afirmou o treinador após a última partida.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na Série B como um todo, o Remo se destaca em algumas poucas estatísticas. É o time que menos finaliza certo: 47, média de 2,76 por jogo. É também o terceiro que menos desarma: 187 em 17 jogos, média de 11 por jogo. É a equipe que mais recebe faltas no torneio: são 336, o que dá 19,76 na média por partida.
Assim como o Cruz-Maltino, o Remo coleciona desfalques para a partida. Um deles é Marcos Junior, impedido por motivos contratuais, conforme a imprensa de Belém noticiou - o Vasco anunciou, à época, que o contrato fora rescindido. Outros ex-jogadores do Cruz-Maltino no Remo são o volante Lucas, que defendeu o clube em 2015, e o lateral-esquerdo Marlon, que esteve em São Januário e 2014.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados