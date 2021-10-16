Olho no G4! Vasco vence o Coritiba em São Januário e sobe na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Teve de tudo um pouco em São Januário, neste sábado. Pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o líder Coritiba e, como não poderia deixar de ser, viveu momentos de tensão. Mas, ao apito final, conquistou uma vitória importante na luta para encostar no G4. No placar, 2 a 1 marcados por Cano, Léo Gamalho e Nene. O time de São Januário está vivo na briga pelo acesso!DOMÍNIO E CANODesde os primeiros toques na bola que o Vasco se fez superior. Dominava, chegava mais perto da área, mas a marcação do Coritiba impedia finalizações perigosas. Mas na primeira delas... Nene ajeitou para Gabriel Pec, que chutou e Wilson deu rebote justamente para o imperdoável. Cano abriu o placar aos 18 minutos.
CANO, QUASEA sequência da primeira etapa foi de contínuo domínio cruz-maltino. Morato teve chances, Cano chegou a mandar uma bola na trave após jogada de Marquinhos Gabriel com Gabriel Pec já nos últimos minutos... enfim: só deu Vasco nos primeiros 45 minutos.
FALHA E EMPATEO problema é que assim que a bola rolou, com saída do Coritiba, o time visitante construiu pela direita, Ricardo Graça tentou afastar o cruzamento, mas furou e a bola sobrou para Léo Gamalho empatar. Balde d'água fria com 15 segundos de segundo tempo.
CINCO MINUTOS DE VARMas o Vasco não esmoreceu. No ataque seguinte, Riquelme chutou, Cano desviou de letra e a bola sobrou para Nene colocar o time mandante novamente à frente. Só que o VAR demorou quase cinco minutos para confirmar a validade do lance, que era difícil. Mas... cinco minutos!
O jogo ficou franco. Léo Gamalho de um lado, Cano do outro tiveram oportunidades. E Marquinhos Gabriel desfilava, ao lado de Riquelme, muita habilidade. Substituições ocorreram, a pressão coxa-branca aumentou e os minutos finais foram de drama. ...
FICHA TÉCNICAVASCO 2 X 1 CORITIBA
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 16 de outubro de 2021, às 16h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (Fifa-GO)Cartões amarelos: Ricardo Graça, Marquinhos Gabriel e Cano (VAS); Luciano Castan e Léo Gamalho (CTB)Cartão vermelho: Não houveRenda e público: 6.213 pagantes (6.245 presentes) / R$ 150.524,00
GOLS: Cano (18'/2ºT 1-0), Léo Gamalho (1'/2ºT 1-1) e Nene (7'/2ºT 2-1)
VASCO: Lucão, Zeca (Léo Matos, 44'/2ºT), Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Walber, 52'/2ºT); Bruno Gomes; Morato (MT, 32'/2T), Nene (Léo Jabá, 44'/2ºT), Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec (Romulo, 32'/2ºT); Cano - Técnico: Fernando Diniz.
CORITIBA: Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Jhony (Bochecha, 2'/2ºT), Val e Robinho (Vaguininho, 22'/2ºT); Matheus Alexandre (Rafinha, 37'/1ºT), Léo Gamalho e Igor Paixão (William Alves, 37'/2ºT) - Técnico: Gustavo Morínigo.