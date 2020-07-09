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futebol

Olho no futuro: Vasco acerta renovação com jovens zagueiros

Ulisses, que soma dois jogos pelo time profissional, prolongou o vínculo. Eric Pimentel, capitão da equipe sub-17, assinou o primeiro contrato profissional com o Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 23:09

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 23:09

Crédito: Aos 20 anos, Ulisses tem briga difícil no setor defensivo do Cruz-Maltino (Fernando Roberto / Agência Futpress
Duas promessas do Vasco estão de contrato renovado. Dois zagueiros. Um é o Ulisses, que estendeu o vínculo com o clube do final de 2021 até o final de 2022. O outro é Eric Pimentel, capitão do time sub-17. Este assinou o primeiro vínculo profissional com o Cruz-Maltino. Eric é filho do ex-lateral-direito Pimentel, que fez carreira de sucesso nos anos 1990 também no Cruz-Maltino. E celebrou a assinatura por meio de uma publicação no Instagram.
Já Ulisses, de 20 anos, soma dois jogos como profissional. Ambos foram este ano. Ele vem sendo opção frequente no banco de reservas.

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