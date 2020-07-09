Olho no futuro: Vasco acerta renovação com jovens zagueiros

Duas promessas do Vasco estão de contrato renovado. Dois zagueiros. Um é o Ulisses, que estendeu o vínculo com o clube do final de 2021 até o final de 2022. O outro é Eric Pimentel, capitão do time sub-17. Este assinou o primeiro vínculo profissional com o Cruz-Maltino. Eric é filho do ex-lateral-direito Pimentel, que fez carreira de sucesso nos anos 1990 também no Cruz-Maltino. E celebrou a assinatura por meio de uma publicação no Instagram.