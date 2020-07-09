Olho no futuro: Vasco acerta renovação com jovens zagueiros

Duas promessas do Vasco estão de contrato renovado. Dois zagueiros. Um é o Ulisses, que estendeu o vínculo com o clube do final de 2021 até o final de 2022. O outro é Eric Pimentel, capitão do time sub-17. Este assinou o primeiro vínculo profissional com o Cruz-Maltino. Eric é filho do ex-lateral-direito Pimentel, que fez carreira de sucesso nos anos 1990 também no Cruz-Maltino. E celebrou a assinatura por meio de uma publicação no Instagram.
Já Ulisses, de 20 anos, soma dois jogos como profissional. Ambos foram este ano. Ele vem sendo opção frequente no banco de reservas.