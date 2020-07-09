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futebol

Olho no Brasileirão: Botafogo retoma treinos no Nilton Santos

Ainda à espera de reforços, jogadores do Alvinegro se apresentam visando o começo da competição nacional; período livre é valorizado por Paulo Autuori...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 09:00
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Campeonato Brasileiro começou para o Botafogo. Com pouco mais de um mês de antecedência, o Alvinegro começa a trabalhar pensando de forma exclusiva na competição nacional. Após a eliminação no Carioca, a equipe comandada por Paulo Autuori retornou às atividades no Estádio Nilton Santos na última quarta-feira.
Os dois dias depois do empate sem gols com o Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, foram de folga. O elenco teve o primeiro dia de atividades desde o final do Estadual. O dia foi marcado por muita conversa com o treinador Paulo Autuori e atividades ainda consideradas leves.
Os treinamentos vão, aos poucos, "aumentar a dificuldade". A curto prazo, o foco é recuperar o desgaste pela sequência de jogos do Carioca na última semana, mas sempre apontando para questões de campo. Paulo Autuori, vale ressaltar, valorizou os 30 dias livres.
- Equipe está cada dia mais organizada. Saber que esses jogadores vão crescer nos aspectos físico, técnico, tático e mental, isso nos vai dar garantias. As possibilidades que o Botafogo tem de trazer jogadores não são tantas. Então o objetivo é montar uma equipe com nível técnico e competitivo que nos dê garantias na principal competição do calendário brasileiro, que é o Brasileiro. Ninguém sabe exatamente quando vai iniciar, mas será apertado, em função do pouco tempo que se tem. O espaço temporal entre os jogos vai ser reduzido e a recuperação dos jogadores será complicada - afirmou Autuori, após o empate com o Fluminense.
O treinador, vale ressaltar, pode conviver com novos rostos no elenco já a partir da próxima semana. O Botafogo tem acordos encaminhados com os laterais Kevin e Victor Luís e o zagueiro Rafael Forster. A tendência é que todos os jogadores estejam no Rio de Janeiro no começo da próxima semana. A partir da realização de exames médicos, já se juntarão ao grupo.

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