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'Olha o que está escrito na camisa de vocês': assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Macaé

Com direito a incentivo do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, Rubro-Negro venceu a segunda consecutiva e se manteve com 100% de aproveitamento no Cariocão...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:50
A convincente vitória sobre o Macaé, no último sábado, serviu não só para manter o 100% de aproveitamento do Flamengo no Carioca, mas também para elevar a moral dos Garotos do Ninho, que haviam sofrido para vencer na estreia. (Assista aos bastidores no vídeo acima)
+ Fla com 100%: confira a tabela do Campeonato Carioca
Antes da partida, o clima no vestiário era de incentivo e união entre os jovens. O goleiro Gabriel Batista e o técnico Maurício Souza puxaram o coro de motivação e contaram com a ajuda do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, como mostra o vídeo dos bastidores da partida divulgado pela FlaTV:

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