'Olha o que está escrito na camisa de vocês': assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Macaé

A convincente vitória sobre o Macaé, no último sábado, serviu não só para manter o 100% de aproveitamento do Flamengo no Carioca, mas também para elevar a moral dos Garotos do Ninho, que haviam sofrido para vencer na estreia. (Assista aos bastidores no vídeo acima)

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