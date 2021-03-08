'Olha o que está escrito na camisa de vocês': assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Macaé

A convincente vitória sobre o Macaé, no último sábado, serviu não só para manter o 100% de aproveitamento do Flamengo no Carioca, mas também para elevar a moral dos Garotos do Ninho, que haviam sofrido para vencer na estreia. (Assista aos bastidores no vídeo acima)
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Antes da partida, o clima no vestiário era de incentivo e união entre os jovens. O goleiro Gabriel Batista e o técnico Maurício Souza puxaram o coro de motivação e contaram com a ajuda do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, como mostra o vídeo dos bastidores da partida divulgado pela FlaTV: