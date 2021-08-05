'Oi, sumido!': Corinthians brinca com saída de Messi do Barcelona e diverte torcedores

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O noticiário esportivo mundial sofreu uma revolução na tarde desta quinta-feira com o anúncio de que Messi não continuará no Barcelona e não demorou muito para os usuários das redes sociais entrarem na brincadeira de contratar o argentino para seu clube. Em meio a esse furor, o Corinthians entrou na onda e brincou com a possibilidade de trazer o melhor do mundo para o elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em post no Twitter, o Timão utilizou a expressão "oi, sumido!", bem característica de "flerte" nas redes sociais, para tentar atrair, em tom de brincadeira, a atenção de Messi para vestir a camisa alvinegra. Na postagem, há uma imagem do argentino segurando o manto corintiano personalizado, que recebeu quando atuou na Neo Química Arena, rendendo enorme engajamento. Além disso, levando em conta as últimas contratações (Giuliano e Renato Augusto), e o interesse em Roger Guedes, os torcedores começaram a brincar com o poder de mercado do clube neste momento. Não é à toa que levaram o nome de Duílio Monteiro Alves aos trending topics do Twitter.