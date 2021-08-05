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'Oi, sumido!': Corinthians brinca com saída de Messi do Barcelona e diverte torcedores

Após a notícia de que o argentino não vai continuar no clube catalão, o Timão usou suas redes sociais para entrar na brincadeira da web e levar a Fiel ao delírio nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 16:34

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 16:34

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O noticiário esportivo mundial sofreu uma revolução na tarde desta quinta-feira com o anúncio de que Messi não continuará no Barcelona e não demorou muito para os usuários das redes sociais entrarem na brincadeira de contratar o argentino para seu clube. Em meio a esse furor, o Corinthians entrou na onda e brincou com a possibilidade de trazer o melhor do mundo para o elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em post no Twitter, o Timão utilizou a expressão "oi, sumido!", bem característica de "flerte" nas redes sociais, para tentar atrair, em tom de brincadeira, a atenção de Messi para vestir a camisa alvinegra. Na postagem, há uma imagem do argentino segurando o manto corintiano personalizado, que recebeu quando atuou na Neo Química Arena, rendendo enorme engajamento. Além disso, levando em conta as últimas contratações (Giuliano e Renato Augusto), e o interesse em Roger Guedes, os torcedores começaram a brincar com o poder de mercado do clube neste momento. Não é à toa que levaram o nome de Duílio Monteiro Alves aos trending topics do Twitter.
Vale lembrar, mais uma vez, que se trata de uma brincadeira e o Corinthians não negocia com Messi, que neste momento está livre no mercado após não entrar em acordo com o Barcelona para uma renovação contratual, devido a um problema na negociação do clube com a La Liga em relação ao Fair Play Financeiro. O destino do craque argentino ainda é uma incógnita.

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