'Ofuscado' pelo título da Copinha, profissional do Palmeiras encerra preparação para jogo com Ponte

Em um dia onde o assunto foi Endrick e fim de musiquinhas e provocações rivais, o elenco profissional do Palmeiras encerrou na tarde desta terça-feira (25), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com a Ponte Preta, na quarta-feira (26), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.Vários integrantes do plantel foram ao Allianz mais cedo ou demonstraram estar na torcida para os meninos da base, que conquistaram o título da Copa São Paulo de juniores pela primeira vez na história após goleada por 4 a 0 sobre o Santos.

Após exercícios de aquecimento, os jogadores alviverdes realizaram uma movimentação técnica de agilidade, utilizando principalmente o cabeceio. Na sequência, divididos em dois times, participaram de um trabalho técnico em dimensões reduzidas com permissão de poucos toques na bola. Por fim, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

Os atletas mais desgastados, sobretudo os que atuaram mais minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, no domingo (23), saíram um pouco mais cedo para fazer atividades regenerativas como botas pneumáticas, massagem e piscina na parte interna do centro de excelência.

Autor do primeiro gol do Verdão na temporada, o meio-campista Zé Rafael falou sobre a importância de ter iniciado o ano com triunfo e indo às redes.

- Foi muito importante ter começado o ano com o pé direito e fazendo gol, pois eu me cobro muito por isso. No ano passado, eu acabei não fazendo uma marca muito boa, mas este ano estou com novas metas e espero ajudar o Palmeiras no máximo de jogos que eu puder.

Para o camisa 8 alviverde, o mais importante nessa fase de preparação de elenco foi ter podido começar sua maratona de jogos (poderão ser mais de 80 na atual temporada), sem casos graves de contusão.- Foi muito importante ter feito uma pré-temporada inteira sem lesão. A nossa equipe tem muito a ganhar com isso. A pré-temporada é a base para o ano todo e estamos nos preparando muito. Com o início dos jogos, a tendência é crescer taticamente, fisicamente e tecnicamente. Estamos seguindo os passos da maneira correta e procurando evoluir sempre.

E como a pauta do dia sugere, Zé Rafael aproveitou para elogiar os garotos da base. Ele, que disputou a Copinha pelo Coritiba, enalteceu os companheiros das categorias inferiores.

- Queria dar parabéns aos meninos e dizer que estamos muito orgulhosos. A conquista foi o reflexo do quanto eles se prepararam. Eles mereceram, tiveram total mérito e entraram para a história do Palmeiras como os primeiros campeões do clube da Copa São Paulo. Parabéns e estamos juntos, molecada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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