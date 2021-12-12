Oficializado no Inter Miami, Jean Mota se despede do Santos

O meia Jean Mota se despediu do Santos. Em sua rede social, o jogador falou pela primeira vez sobre sua ida para o Inter Miami, dos Estados Unidos.A negociação girou em torno de R$ 2,8 milhões. O jogador já compareceu ao CT Rei Pelé durante a semana para se despedir dos companheiros de time.A última vez que o ex-santista entrou em campo foi na partida contra o América-MG, na derrota por 2 a 0. Na oportunidade, o camisa 41 foi expulso.

Com vínculo até 30 de junho de 2022, Jean Mota poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tinha 80% dos direitos econômicos do atleta.

Confira o texto completo:

"É difícil escrever um texto de despedida para essa fase da minha vida. Foram praticamente cinco anos e sete meses de muito amor por esse clube, que sempre carreguei e continuarei carregando no coração. Foram 258 jogos. Dois mil e dezesseis dias vivendo tudo isso.

Durante esse tempo passei fases incríveis da minha vida.

Vivi momentos inesquecíveis com essa camisa de peso. Um orgulho que nem todos podem ter! Serei eternamente grato ao Santos. Tive companheiros que viraram amigos, técnicos que me fizeram aprender e evoluir, agradeço a cada pessoa desde o pessoal da rouparia, pessoal da cozinha que são pessoas essenciais e fazem parte do nosso dia a dia assim como cada companheiro, e também se esforçam muito nos bastidores para que dentro de campo as coisas aconteçam.

E agora chegou a hora de viver o novo. Um novo desafio.

Levarei todos os momentos comigo, e hoje me despeço com muita gratidão pela oportunidade de vestir essa camisa, foi uma honra.

OBRIGADO SANTOS FC ??"