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futebol

Oficial: Yago Pikachu deixa o Vasco e vai para o Fortaleza

Lateral-direito/ponta é homenageado pelo Cruz-Maltino e deve chegar na capital cearense até o início da próxima semana. Clube de São Januário mantém percentual dos direitos...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:51
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
O Vasco oficializou, no fim da tarde desta sexta-feira, a transferência de Yago Pikachu para o Fortaleza, que já estava encaminhada. Jogador que mais entrou em campo pelo Cruz-Maltino neste século, o lateral-direito/ponta foi homenageado pelo clube de São Januário. O contrato dele ia até dezembro.Confira a nota do Vasco:"O Vasco da Gama informa que Yago Pikachu não é mais atleta do Clube. O jogador acertou sua saída na tarde desta sexta-feira (12/03) e seguirá sua trajetória no Fortaleza. O Gigante da Colina manterá um percentual para o caso de uma futura negociação.
Yago Pikachu chegou no ano de 2016 e obteve marcas importantes em São Januário. Foram 253 jogos, 40 gols marcados e 20 assistências em seis anos com a camisa cruzmaltina. Além de conquistar três títulos, sendo o principal deles o Campeonato Carioca de 2016, o paraense encerra sua passagem sendo o jogador com mais jogos pelo Vasco da Gama no Século 21. É ele também o lateral com mais gols da história vascaína.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Gratos pelos serviços prestados, por toda dedicação e empenho, desejamos todo sucesso a Yago Pikachu na sequência de sua carreira. São Januário sempre será sua casa, Yago!"

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